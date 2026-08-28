Евровизия отваря небето: Повече директни полети от Германия до Бургас за лято 2027 г.

Значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България предстои през летния сезон на 2027 г. Нови полетни програми ще осигурят допълнителен капацитет от ключови германски летища до Варна и Бургас.

„Полети, полети, полети - това е целта ни! Искаме България да бъде по-достъпна за туристите от Германия и заедно с авиокомпаниите да откриваме нови директни връзки с българското Черноморие“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров, цитиран от пресцентъра на министерството.

Авиокомпанията Corendon Airlines ще изпълнява полети от Кьолн/Бон до Варна и Бургас, както и от Нюрнберг и Щутгарт до Варна. Те са планирани от май до септември 2027 г.

Допълнителен значителен капацитет ще осигури и ICC. От 9 май до 3 октомври 2027 г. компанията ще свързва Хановер, Дюселдорф и Лайпциг/Хале с Варна и Бургас. От всяко от трите летища са предвидени най-малко по два полета седмично до двете морски летища, а по направленията Хановер–Бургас и Лайпциг/Хале–Бургас са планирани по три полета седмично. Така програмата ще включва най-малко 14 полета седмично.

Стартът на програмата на ICC съвпада с провеждането на Евровизия 2027 в Бургас. Първият полет от Германия до Бургас е планиран за 9 май.

Новите програми допълват полетите на утвърдени превозвачи като Eurowings, Discover Airlines, TUIfly, Sundair, Freebird, Wizz Air и др., като разширяват и диверсифицират възможностите за пътуване до България.

Министерството на туризма продължава активната си работа с авиокомпании, туроператори и летищни оператори за привличане на допълнителен въздушен капацитет и откриване на нови директни маршрути през сезон 2027 г. В тясно партньорство с Fraport Twin Star Airport Management се работи за привличането на нови авиокомпании и развитието на въздушната свързаност на летищата във Варна и Бургас.

Водят се активни разговори за включването на България в портфолиото на авиокомпания Condor, което би допринесло за допълнителното диверсифициране на предлагането от германския пазар и за достигането до нови групи туристи.

Евровизия 2027 в Бургас също създава допълнителен потенциал за увеличаване на въздушния трафик към България. Очаква се международното събитие да привлече посетители от редица европейски пазари и да стимулира търсенето на допълнителни транспортни и туристически услуги.

Разширяването на въздушната свързаност е ключово условие за увеличаване на туристическия поток от Германия и за по-добрата достъпност на българското Черноморие.