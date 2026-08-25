"България Еър" пуска до два полета дневно до Бургас за "Евровизия" 2027

Победата на DARA и България в "Евровизия" и предстоящото домакинство на конкурса през 2027 г. вече водят и до промени в транспорта към Бургас.

"България Еър" ще увеличи честотата на полетите по линията София - Бургас - София в периода около конкурса, когато се очаква засилен интерес към морския град.

До два полета дневно

Между 2 и 19 май 2027 г. авиокомпанията ще изпълнява до два полета дневно между София и Бургас.

Към стандартните вечерни полети ще бъдат добавени и следобедни честоти в дните преди конкурса. Те ще бъдат съобразени с пътниците, които пристигат с международни полети на летище София и продължават към Бургас.

След финала в разписанието ще бъдат включени и сутрешни полети от Бургас към София заради очаквания по-силен обратен поток и възможността за последващи международни връзки от столицата.

Бургас се готви за гости от цяла Европа

Промененото разписание е насочено към зрители, гости, медии и всички, които ще пътуват до Бургас за "Евровизия" 2027.

Чрез София пътниците ще могат да използват и международната мрежа на "България Еър", която включва над 20 дестинации в Европа и Близкия изток.

Полетите по линията ще се изпълняват с Airbus A220.

Допълнителните честоти за май 2027 г. ще бъдат достъпни за резервации от 25 август 2026 г.

Билети ще могат да бъдат купувани през сайта и мобилното приложение на авиокомпанията, в нейните офиси и чрез партньорската агентска мрежа.

Домакинството на "Евровизия" 2027 се очаква да привлече значителен брой посетители в Бургас и да постави града във фокуса на международната музикална публика.