НЗОК се превърна в политическа касичка, а здравеопазването е без реформи

НЗОК се оказа много добра политическа касичка. Това заяви в ефира на "Големите последици" проф. Христо Хинков - бивш министър на здравеопазването и бивш зам.-директор на НЗОК.

"По някакъв начин политиците биха искали да управляват тези огромни средства, които се натрупват там. Забравяме, че Здравната каса има разходопокривен характер - тези пари, които се събират, не се събират като в една банка и да стоят там. Те трябва да се харчат за здравето на хората, защото хората си плащат вноските там", категоричен бе Хинков пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира акцията на полицията и прокуратурата в университетската болница "Св. Георги" в Пловдив и разследваната мащабна схема за източване на средства от НЗОК.

"Проблемът е в това, че не се прави никаква реформа в тази област. Ние сме на прага на войната, ако не сме вече във война... Нашата подготвеност от гледна точка на здравеопазването е нулева. Ние го видяхме по време на Ковид епидемията. Видяхме, че болниците бяха абсолютно неподготвени за това да могат да разделят потоците от здрави и заразени от Ковид пациенти", алармира още проф. Хинков.