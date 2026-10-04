Слънчева неделя с температури до 25 градуса

Слънчево време и леко повишение на температурите ни очакват днес. Максималните стойности ще бъдат между 20° и 25°, а в София - около 22°, съобщават от НИМХ.
Ще духа слаб източен вятър. В Източна България той ще бъде от север-североизток, а в югоизточните райони временно ще се усилва до умерен.
Слънце и в планините
В планините също ще преобладава слънчево време.
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15°, а на 2000 метра - около 7°.
До 22° по морето
Слънчево ще бъде и по Черноморието. Вятърът ще е слаб от север-североизток, а по южното крайбрежие - до умерен.
Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°, а морската вода остава сравнително топла - между 20° и 21°.
Вълнението ще бъде около 3 бала с тенденция постепенно да отслабва.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.