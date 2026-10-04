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Слънчева неделя с температури до 25 градуса

В планините също ще преобладава слънчево време

04.10.2026 | 07:15 ч. Обновена: 04.10.2026 | 07:18 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Слънчево време и леко повишение на температурите ни очакват днес. Максималните стойности ще бъдат между 20° и 25°, а в София - около 22°, съобщават от НИМХ.

Ще духа слаб източен вятър. В Източна България той ще бъде от север-североизток, а в югоизточните райони временно ще се усилва до умерен.

Слънце и в планините

В планините също ще преобладава слънчево време.

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Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15°, а на 2000 метра - около 7°.

До 22° по морето

Слънчево ще бъде и по Черноморието. Вятърът ще е слаб от север-североизток, а по южното крайбрежие - до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°, а морската вода остава сравнително топла - между 20° и 21°.

Вълнението ще бъде около 3 бала с тенденция постепенно да отслабва.

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