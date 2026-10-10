Борисов за срещата с Буданов: Била е толкова тайна, че нито службите, нито президентът са знаели за нея ВИДЕО

Срещата с Кирило Буданов е била толкова конспиративна, че службите и президентът не знаят за нея. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с фермери в Силистренско.

"Какво означава конспиративна среща, какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна?", попита Борисов. "Срещата е била толкова секретна, че никой не е знаел за нея – нито службите, нито президентът. Трябва само да си представим, че тези хора се грижат за нашата сигурност. Консултативният съвет за национална сигурност при президента беше срам, толкова неподготвени, никаква информация", заяви той.

"Ще спре и нафтата, от един месец си приказвам,

да се стигне дотам Тръмп да звъни на Путин да договаря руска нафта за Щатите, смятайте какво ще стане в Европа, откъде тя ще докара нафта. Като добри стопани ние не давахме да се изнася нафта от България, а да има за фермерите, хората", заяви той.

Борисов каза още, че миналия месец правителството на Радев и парламентарната му група са премахнали тази „мазнинка“, с която страната е разполагала.