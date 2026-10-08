Борисов намекна: Докладите твърдят, че единият от ударените кораби е превозвал войска ВИДЕО

Не съм доволен от докладите на службите, истински се учудвам как дори елементарни неща за един полицай, аз като полицай със сигурност съм най-успешният, защото след това над 20 национални избори съм спечелил. Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, той пътува 15. Говори се в докладите, че са превозвали хора, или войска. Дали е вярно, беше решено да се иска подводен дрон, и да се види дали е така. Разказваха за претоварвания на петрол в Черно море, но нищо от това не върши работа за предизборната кампания, и както виждате - това не се коментира. Изключително ниско ниво.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес е на работна среща с актива на партията си в Петрич. Вчера той представляваше ГЕРБ на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова.

"Нищо общо нямат коментарите, с това, което беше вътре. Затова не съм го коментирал - дори вътре им казах, че първо ще излезе Костадинов да говори, после всеки ще преразкаже една част, която го интересува за предизборната кампания. Апелирам към Йотова да разсекрети частта от стенограмата, в която говорят политиците, за да видите колко забавни звучат коментарите. Толкова миролюбив КСНС, в шеги и закачки, не е имало", каза още Борисов.

По думите му само Костадин Костадинов от "Възраждане" е бил честен защо няма да подкрепи декларацията.

"ДБ внесоха една декларация, поискаха да се гласува - пръв аз им я подкрепих, след мен Станислав (Анастасов) от ДПС и двете партии - ПП и ДБ. Но не се подкрепи от съвета. Йотова предложи за чл. 4 (активирането на чл. 4 от договора на НАТО) да изпадне от тяхната декларация, защото това води пряко до чл. 5 и до война реално", обясни лидерът на ГЕРБ.

Той отбеляза, че няма нищо случайно в ударите на корабите.

"Службите казват, че дроновете са минали покрай нашия кораб и са отишли и атакували. Сиреч, много преднамерено са ударени корабите - и от горе, и от долу с торпедо. Трябва спешно да се направят експертизи. Има посока, от която са дошли."

Политиците се съгласили, че чл. 4 трябва да отпаде, тъй като в Полшия и Румъния постоянно има инциденти с дронове.

"Станислав и Мирчев излизаха често да се консултират с другите. Аз предложих следното - първо, подкрепих декларацията на ДБ, но тя не влезе и не беше гласувана, след това да слезем всички заедно, за да покажем, че има институционалност. Това е свенлив текст, към това, което имаме в момента, изгодата от потапянето на тези кораби е руска. Но, за да се произнесе КСНС, трябва тези експертизи да станат ясни. Затова и президентът Йотова каза "Ако искате още един да направим, когато имаме всичко това", коментира той. "Аз, Станислав, Мирчев и Денков категорично искахме да се посочи, че Русия е агресорът в Украйна и войната не е равностойна за двете страни, защото едната бе нападната. Да търсим бърз мир, за да спре не само кръвопролитието, а и загубите в Черно море."

"Външната министърка подсказваше как е изписано в ЕС, в ООН, за да сме максимално подредени и да има пожелателен текст, с който да покажем, че има едно единство. Най-острото изказване и противопоставяне беше моето - казах на службите, че са свенливи. Колкото и да не ми е приятно, и Радев отвън каза, че вероятно е Русия, но трябва да се направят експертизите. Настоявах да се напише, че агресорът е Русия, пък Мирчев настояваше държавата да застане зад фирми, с които заедно с Украйна да произвеждаме дронове", разказа още той.

По думите му докато работи Балкански поток, президентът Путин няма да удари България.

Що се отнася до подготовката за местния вот догодина и работата на Борисов със структурите на ГЕРБ из страната, Борисов каза, че партията влиза във форма.

"Ето, днес съм си облякъл костюма от 2009 година със златната значка на "Реал Мадрид". До местните избори има много време, и докато другите губят, ние трябва да си възстановим формата, структурите и да обясним на хората какво значи дясно", заяви още лидерът на ГЕРБ по време на среща с медии и актив на партията в Петрич.