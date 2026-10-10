Борисов атакува Радев за износа на горива: Другите държави се запасяват, ние пускаме навън

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към правителството на Румен Радев заради решението да бъде отменена забраната за износ на нефтопродукти от България. Повод за реакцията му стана обявеното споразумение между САЩ и Русия за доставки на дизелово гориво с цел понижаване на цените на международните пазари.

"Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната", написа Борисов в публикация във Facebook.

"Предупредих, че освобождаването на износа е груба грешка"

Лидерът на ГЕРБ припомни, че на 23 септември 2026 г. Народното събрание е отменило забраната за износ на нефтопродукти с гласовете на управляващата "Прогресивна България".

Според него решението създава възможност за значителни печалби на определени търговци за сметка на българските потребители и бизнеса.

"Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите", заяви Борисов.

Той обвини управляващите, че поставят частни интереси пред нуждите на земеделците, превозвачите, предприятията и предприемачите.

"Не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи", посочи лидерът на ГЕРБ.

Според него държавата трябва да защитава националния интерес, вместо да допуска решения, които облагодетелстват ограничен кръг търговци.

Тръмп обяви споразумение с Путин за руския дизел

Коментарът на Борисов идва след като американският президент Доналд Тръмп съобщи за договореност с руския си колега Владимир Путин за доставки на дизелово гориво на американския и световния пазар.

В публикация в Truth Social Тръмп посочи, че споразумението е постигнато по време на "изключително успешен" телефонен разговор между двамата лидери. Според него целта е да се увеличи предлагането на дизел и да се подпомогне понижаването на цените.

Кремъл потвърди договореността, като заяви готовност Русия да доставя петрол и петролни продукти на международните пазари.

Зеленски предупреди, че сделката ще финансира войната

Споразумението предизвика остра реакция от украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че облекчаването на ограниченията върху руския енергиен износ ще осигури на Москва допълнителни приходи за продължаване на войната срещу Украйна.

Според Зеленски разрешаването на подобни доставки представлява "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана".

На този фон Борисов настоява България да преосмисли политиката си по отношение на износа на нефтопродукти и да постави на първо място гарантирането на достатъчни количества горива за вътрешния пазар.