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В кадър: Протестиращи искат оставката на Радев, докато той е в Брюксел

Полицейското присъствие в района е засилено

15.10.2026 | 19:45 ч. Обновена: 15.10.2026 | 19:57 ч. 48
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Протестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет с искане за оставката на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Те скандират: "Оставка", "Предатели" и "Затвор". Полицейското присъствие в района е засилено.

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Протестиращите са несъгласни с вътрешната и външната политика на правителството на „Прогресивна България“. Те се обявиха срещу антиевропейската линия на кабинета „Радев“ и позицията на София във връзка с нарастващата ескалация в Черно море, където за последната две седмици бяха ударени най-малко четири кораба. Гражданите изразиха несъгласие и с помилванията, извършени от президента Илияна Йотова./ БГНЕС

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