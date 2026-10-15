В кадър: Протестиращи искат оставката на Радев, докато той е в Брюксел

1 / 6 / 6

Протестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет с искане за оставката на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Те скандират: "Оставка", "Предатели" и "Затвор". Полицейското присъствие в района е засилено.

Протестиращите са несъгласни с вътрешната и външната политика на правителството на „Прогресивна България“. Те се обявиха срещу антиевропейската линия на кабинета „Радев“ и позицията на София във връзка с нарастващата ескалация в Черно море, където за последната две седмици бяха ударени най-малко четири кораба. Гражданите изразиха несъгласие и с помилванията, извършени от президента Илияна Йотова./ БГНЕС