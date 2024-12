ФИФА се извини на Украйна за показването на карта без Крим

ФИФА поднесе официални извинения към Украйна и премахна изображението, в което Крим не е част от украинската територия. Снимката, която ФИФА използваха по време на тегленето на жребия за Световното първенство през 2026 година, Киев определи като "неприемлива грешка".

Гафът стана миналата седмица, когато ръководният орган на световния футбол показа карта на страни, които не могат да бъдат начертани да се изправят една срещу друга поради геополитически причини, като Испания и Гибралтар, Косово срещу Босна и Херцеговина или Сърбия, и Украйна и Беларус.

Картата подчертава Украйна, но не включва полуостров Крим като част от страната, припомня Euronews.

Русия окупира и едностранно анексира Крим от Украйна по време на първоначалната си инвазия през 2014 г. По-голямата част от света осъди този ход и той все още е международно признат за украинска територия.

Москва използва Крим, за да помогне за стартирането на пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и оттогава обяви едностранно анексиране на четири други украински региона, въпреки че Русия не ги контролира напълно. Тези твърдения също бяха заклеймени като незаконни от международната общност.

Are you OK, @FIFAcom?

By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.

We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi