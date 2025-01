Ужас и чест: Украински и руски войник си разменят почести след смъртоносна битка с нож ВИДЕО (+16)

Едно видео, пубилкувано онлайн, показа ужасът на войната, примесен с честта на войника. В клипът ранен украински войник и неговият руски враг емоционално отдават почитта си един на друг, докато боецът на Киев поема последните си глъдки въздух, след като бе победен в битка от руснака.

Кадри от бодикамера, заснети от украински боец, показват как двамата мъже откриват огън един срещу друг близо до руините на разрушена сграда. Украинецът успява да стигне до опонента си и грабва автоматичната пушка на руснака, което води до борба. Боецът на Путин обаче успява да извади ножа си атакува съперника си в бедрото.

Двамата войници могат да бъдат чути да си хвърлят обиди един към друг, като украинският воин ядосано казва на врага си: „Ти дойде и нахлу в моята родина“.

Руският войник побеждава в кървавата битка с остриета, а украинският боец ​​пада на земята, след като е нарязан фатално.

Неидентифицираният победен боец, губейки кръв, изпраща съобщение до майка си: „Това е, мамо. Довиждане'.

След това руският войник идва при ранения боец ​​и коленичи до него.

Докато лежи ранен, украинецът моли руснака да го остави да умре сам и поздравява врага си, казвайки: „Аз искам да умра сам. Благодаря ти. Ти беше най-добрият боец ​​в света. Довиждане, беше по-добър.“

Руският боец , също ранен в боя, се отдръпва и му казва: "Довиждане".

Ножът на руснака се вижда ясно, докато той се отдръпва, а по лицето му стича кръв.

Тогава победеният украинец издърпва щифта на гранатата си в опит да сложи сам край на живота си. Според информация на руснаците за инцидента, експлозията на гранатата е оставила украинеца още по-тежко ранен, с отнесена ръка, но все още жив. Затова той помолил руснака „да го довърши“.

Съобщава се, че кадрите са от Трудове, Запорожка област в Украйна. Смята се, че са заснети през есента, но са публикувани едва сега.

Имаше призиви от руски военни канали войникът - на име Тута - да бъде награден за храброст.

Поредицата, която започна със стрелба от близко разстояние и бързо се превърна в ожесточена битка с ножове, е ярък контраст от много сцени на високотехнологична война, включваща смъртоносни хиперзвукови и прецизни ракети.

Hand to hand combat Russian soldier wins and kills the Ukrainian with a knife. With his last words the Ukrainian soldier says good bye to his mom asks his adversary to let him die in peace. This one video captures the horror of this war. pic.twitter.com/bFX5uyr4vi