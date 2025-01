Зеленски: Русия извърши нова масирана атака срещу Украйна

Русия изстреля десетки ракети и дронове срещу украинския енергиен сектор, съобщи Киев, засилвайки продължилата месеци бомбардировъчна кампания в несигурен момент от войната за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Москва е изстреляла повече от 40 ракети и над 70 атакуващи дрона в бараж през нощта срещу обекти, включително газова инфраструктура.

“Нова масирана руска атака. Средата на зимата е, а целта за руснаците остава непроменена: нашата енергийна инфраструктура. Сред техните цели бяха газови и енергийни съоръжения, които поддържат нормалния живот на нашите хора. При тази атака бяха изстреляни над 40 ракети, включително балистични ракети. Най-малко 30 са унищожени. Освен това през нощта бяха изстреляни повече от 70 руски атакуващи дрона. Благодарение на нашите сили за противовъздушна отбрана и всички участващи звена успяхме да поддържаме функционалността на нашата енергийна система”, написа Зеленски в Х.

Another massive Russian attack. It's the middle of winter, and the target for the Russians remains unchanged: our energy infrastructure. Among their objectives were gas and energy facilities that sustain normal life for our people. Over 40 missiles were launched in this attack,…