Зеленски и Макрон обсъдиха продължаването на подкрепата за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон, за да обсъдят сътрудничеството в областта на сигурността и продължаването на подкрепата за Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикацията на украинския президент в социалната мрежа Х.

I had a meeting with the President of France, @EmmanuelMacron, to discuss further support for Ukraine.

We focused in particular on security cooperation and possible formats for security guarantees for Ukraine and all of Europe. We are counting on France's support in the… pic.twitter.com/oyJkYqixTm