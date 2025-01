Зеленски присъства на възпоменателно събитие за освобождението на Аушвиц в Бабин Яр

Украинският президент Володимир Зеленски участва в тържествена церемония по отбелязване на 80-ата годишнина от освобождаването на Аушвиц-Биркенау, скандалния нацистки лагер за унищожение, в неделя.

Проведено в Бабин Яр, историческо място за убийства в Киев, където десетки хиляди евреи са били избити по време на Холокоста, събитието беше организирано от офиса на Зеленски в сътрудничество с Федерацията на еврейските общности в Украйна (FJCU) и Организацията за възпоменание на Бабин Яр.

Тази церемония е третото събитие на Зеленски в Бабин Яр от началото на войната, потвърждавайки неговия ангажимент за възпоменание на Холокоста. По-ранни събития отбелязаха клането на киевските евреи и Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.

Събирането включваше посланици от цял ​​свят, водени от израелския посланик Майкъл Бродски, заедно с видни еврейски лидери и високопоставени лица. Бяха рецитирани молитви като Кадиш и “Бог е пълен с милост“, водени от равин Рафаел Ротман, заместник-председател на Еврейската федерация.

Равин Меир Стемблер, председател на еврейските общности в Украйна, подчерта глобалното признание на ужасите на Холокоста, като отбеляза: “Фактът, че десетки посланици дойдоха, показва, че светът моли за прошка и търси по-добро, по-справедливо общество.“ Той похвали ангажимента на Украйна към образованието за Холокоста при Зеленски, контрастирайки го с потискането от съветската епоха, което подхранваше антисемитизма и невежеството.

“На 27 януари светът почита паметта на жертвите на Холокоста. Това беше умишленият опит на нацистите да заличат цяла нация – да избият всички нейни хора и да унищожат всичко, което напомня на света за еврейската нация. Шест милиона жертви. Престъплението на Холокоста никога не трябва да се повтаря, но, за съжаление, споменът за него постепенно избледнява. И злото, което се стреми да унищожи живота на цели нации, все още съществува в света днес”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

