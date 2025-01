4 от 4: Украйна взриви рафинерия на Лукойл в Нижни Новгород ВИДЕО

Петролна рафинерия на Лукойл в руската област Нижни Новгород е била ударена от множество украински дронове в ранните часове на 29 януари, каза източник от военното разузнаване (HUR) пред Kyiv Independent.

Местни власти съобщиха за удари с дронове в няколко руски региона през нощта, включително областите Нижни Новгород, Смоленск, Твер и Брянск, причинявайки пожари и предизвиквайки реакции на противовъздушната отбрана.

Според източника на HUR петролното депо на Лукойл в град Кстово е било атакувано от четири дрона, като всички те са ударили целта си и са причинили „значителни щети“.

Те добавиха, че рафинерията "подкрепя дейностите на руските окупационни сили" и е била "атакувана около полунощ местно време".

Рафинерията се намира на около 800 километра от украинската граница.

Kyiv Independent не можа да потвърди твърденията, но през нощта местни канали на Telegram съобщиха, че дронове са нацелили петролната рафинерия Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез, което е довело до голям пожар.

Видеозаписи, разпространявани онлайн, показват пламъци в съоръжението, което местните канали за наблюдение идентифицираха като вероятната цел на атаката.

Губернаторът Глеб Никитин потвърди, че системите за противовъздушна отбрана са свалили множество дронове и фрагменти от прихванатите БПЛА са паднали върху индустриалната площадка. Не се съобщава за пострадали.

Киев смята петролните рафинерии за валидни военни цели, тъй като печалбите от индустрията за изкопаеми горива финансират военната машина на Русия.

По-рано тази седмица Рязанската петролна рафинерия в Русия спря дейността си поради щети от украински атаки с дронове, съобщи Ройтерс, като се позова на два източника от индустрията.

Украйна потвърди, че е поразила завода при удар с дрон през нощта на 24 януари.

В района на Смоленск губернаторът Василий Анохин на 29 януари съобщи за "масирана атака с дрон" срещу гражданска инфраструктура. Един дрон беше прихванат при опит да удари ядрено енергийно съоръжение.

Наблизо противовъздушната отбрана също е унищожила няколко дрона около град Андреапол, където живеят около 8 000 души, в района на Твер, според местния губернатор.

Руското министерство на отбраната също съобщи, че системите за ПВО са свалили 26 дрона в Брянска област.

Брянск се намира на запад от враждебната Курска област, на север от украинските Черниговска и Сумска области и на изток от беларуската граница.

The Lukoil refinery of Kstovo, Nizhny Novgorod, in Russia has been severely hit by UAVs. Flames are consuming large parts of the facility, which processes annually 15 million tons of crude oil. It is the forth largest refinery in Russia in terms of production. pic.twitter.com/ZAhUTpbDqL