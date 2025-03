Зеленски: Украйна счита Турция за стратегически партньор

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна гледа на Турция като на партньор в гаранциите за сигурност за страната и допълни, че Киев е готов да ратифицира споразумение за свободна търговия между двете държави, съобщава Ройтерс.

Турция има балансирани отношения с Киев и Москва след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Анкара поддържа добри връзки и с двете срани, като подкрепя военно Украйна и поддържа териториалната ѝ цялост, но същевременно отказа да се присъедини към санкциите срещу Русия, припомня агенцията.

В момент, в който Европа се опитва спешно да засили собствената си отбрана и сигурност и в същото време търси гаранции за Киев при евентуално примирие с Москва, за което настоява Вашингтон, Турция се очертава като потенциален ключов партньор в сигурността.

В четвъртък Зеленски се срещна с турските министри на търговията и на земеделието Йомер Болат и Ибрахим Юмаклъ в Киев, с които обсъди двустранните отношения, сътрудничеството в производството на дронове и участието на турски компании във възстановяването на Украйна.

“Украйна счита Турция за един от своите стратегически партньори, както и за партньор по отношение на гаранции за сигурност и е готова да ратифицира Споразумението за свободна търговия с Турция по време на предстоящото посещение на президента Ердоган”, написа след срещата Зеленски в социалната мрежа Х.

I had a meaningful meeting with representatives of the Turkish government and business sector, following up on our agreements with President Erdoğan in Ankara. It is important that Turkish businesses are already present in Ukraine. Our country appreciates this, as well as… pic.twitter.com/0x3OtpRGgG