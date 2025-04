Зеленски: Русия открито отказва прекратяване на огъня от 34 дни

“Украйна никога не е искала нито един момент от тази война”, каза Зеленски във видеообръщение. Украинският президент каза още, че Русия открито отказва прекратяване на огъня от 34 дни. Той подчерта, че това вече се е превърнало в руски държавен навик – да се води война срещу съседите, да се изнася омраза и да се унищожават животи.

“Всички искаме това да свърши. Нужен е мир и той трябва да бъде траен. Ето защо Украйна винаги работи конструктивно с партньорите си във всички формати, които могат да донесат сигурност и да възстановят мира. Ние не просто сме готови за мир бързо – Украйна никога не е искала тази война, нито за секунда. И всеки ден Украйна защитава живота“, каза Зеленски във видеото, публикувано в Х.

Thirty four days ago, Ukraine responded positively to the U.S. proposal for a full and unconditional ceasefire. And for thirty four days now, Russia has been openly refusing to cease fire. Putin remains focused on continuing the war. Russian state propagandists are preparing… pic.twitter.com/nqSlegFOMD