Меморандумът на руската страна за уреждане на конфликта в Украйна, предаден на украинската делегация по време на преговорите в Истанбул, предполага неутралитет на Украйна и забрана на всякакви военни действия от трети страни на нейна територия. Меморандумът също така предлага провеждане на избори в Украйна и след това подписване на мирен договор.

Документът е на разположение на държавната информационна агенция ТАСС.

Първият вариант за прекратяване на огъня за Киев е пълното изтегляне на украинските въоръжени сили от Донецката Народна република (ДНР), Луганската Народна република (ЛНР), Херсонска и Запорожка област. От момента, в който украинските въоръжени сили започнат да се изтеглят от територията на Руската федерация, включително Донбас и Новорусия (историческа област в района на Азовско и Черно море), се установява 30-дневно прекратяване на огъня. Изтеглянето трябва да приключи в рамките на 30 дни от прекратяването на огъня.

Вторият вариант за прекратяване на огъня за Киев включва пакетно решение от 10 точки. По-специално прекратяването на огъня в Украйна предполага забрана за преместване на украинските въоръжени сили, с изключение на движенията за изтегляне на договорено разстояние от границите на Руската федерация.

За да се прекрати огънят, се изключват доставките на западни оръжия за Украйна, това се отнася и за предоставянето на разузнавателни данни. Необходимо е да се изключи военното присъствие на трети държави на територията на Украйна и да се прекрати участието на чуждестранни специалисти във военни операции на страната на Украйна.

Прекратяването на огъня в Украйна предполага отмяна на военното положение от страна на Киев. Предвижда се създаването на двустранен Център за наблюдение и контрол на режима на прекратяване на огъня. Като част от варианта за прекратяване на огъня на Киев се предлага да подпише споразумение за прилагане на разпоредбите на окончателното споразумение.

Документът предполага международно признаване на Крим, Донбас и Новорусия като част от Русия.

За окончателното уреждане на въпроса в Украйна е необходимо да се гарантират пълните права, свободи и интереси на рускоговорящите. Наред с другото е необходимо да се даде официален статут на руския език и законово да се забрани възхваляването и пропагандирането на нацизма и неонацизма.

Също така, за да се постигне споразумение в Украйна, е необходимо да се премахнат всички ограничения върху Украинската православна църква.

Освен това документът предполага разпускане на националистическите формации в Украйна.

Киев трябва да извърши амнистия на „политическите затворници“ и да освободи задържаните военнослужещи и цивилни.

Предвижда се пряка забрана за получаване, транзитиране и разполагане на ядрени оръжия в Украйна.

Меморандумът предполага неутралитет на Украйна.

Документът предвижда установяването на максимална численост на украинските въоръжени сили, въоръжение и военно оборудване.

Предвижда се всички настоящи санкции, наложени от Украйна срещу Руската федерация, да бъдат отменени, а новите да отпаднат.

Документът предполага отказ от взаимни претенции с Украйна във връзка с щети от военни операции.

Освен това се предвижда прекратяване на мобилизацията и започване на демобилизацията в Украйна, за да се осигури прекратяване на огъня.

Документът предвижда постепенното възстановяване на дипломатическите и икономическите отношения с Украйна, включително транзита на газ.

В третия раздел на документа, който определя последователността на стъпките и сроковете за тяхното изпълнение, веднага след като Русия предаде на украинската страна 6000 тела на загинали военнослужещи, се предвижда „подписване на Меморандум за прекратяване на огъня с конкретни дати за изпълнение на всички негови разпоредби и определяне на датата за подписване на бъдещия Договор за окончателно уреждане“.

След това се установява 30-дневно прекратяване на огъня.

Следва „провеждане на избори, формиране на държавни органи на територията на Украйна“, а след това идва „подписване на споразумението“.

Украинските власти трябва да обявят датата на президентските и парламентарните избори, които трябва да се проведат не по-късно от 100 дни след вдигането на военното положение.

Мирният договор между Русия и Украйна трябва да бъде одобрен с правно обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

