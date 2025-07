След удара над Киев, Зеленски призова за по-бързи санкции срещу Русия

За нови санкции срещу Русия призова украинският президент Володимир Зеленски. Изказването му идва след нощната атака срещу Киев, продължила няколко часа.

“Снощи Русия нанесе масивен комбиниран удар, който продължи близо 10 часа. Използвани бяха 18 ракети, включително балистични, и около 400 бойни дрона - близо 200 от тях бяха Shaheds”, написа Зеленски в социалните мрежи.

По думите му основната цел са били Киев и областта, но Черниговска, Сумска, Полтавска, Кировоградска и Харковска области също са били под обстрел.

“Това е явна ескалация на терора от страна на Русия - стотици Shaheds всяка нощ, постоянни удари и масирани атаки срещу украински градове. Това изисква да ускорим нещата. Санкциите трябва да бъдат наложени по-бързо, а натискът върху Русия трябва да бъде достатъчно силен, за да може тя наистина да усети последствията от терора си. Необходими са по-бързи действия от страна на нашите партньори при инвестиране в производство на оръжия и усъвършенстване на технологиите.

