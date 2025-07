Зеленски: Здравна система не е спирала нито за миг по време на тази война

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави работещите в здравната система на страната по случай професионалния им празник, който беше вчера.

“Благодарение на украинските лекари и всички медицински работници, украинската здравна система не е спирала нито за миг по време на тази война. Благодаря ви за труда ви”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

По случай празника на медиците Зеленски връчи награди и изрази благодарността си към здравните работници в Украйна за всеки спасен живот.

Thanks to Ukrainian doctors and all medical workers, Ukraine’s healthcare system has not stopped for a single moment during this war. Thank you for your work.

