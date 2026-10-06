Су-57 срещу F-16: Големият въпрос за въздушната война в Украйна

Все още не сме ставали свидетели на пряк сблъсък между двата модерни изтребителя, тъй като Русия държи своите Су-57 възможно най-далеч от фронтовата линия. Украйна вече експлоатира F-16 Fighting Falcon, което значително подобрява способностите ѝ за въздушен бой и ѝ позволява да се противопостави на руските изтребители „Сухой“ от ерата на Студената война при сравнително равни условия – или дори да ги превъзходи. Но какво би се случило, ако Русия отвърне с най-модерния си изтребител – Су-57 Felon от пето поколение? Досега Русия избягва да използва Су-57 в бойни действия в Украйна, тъй като производството на самолета е сложно и загубата дори на малък брой от тях би била катастрофална за руските военновъздушни способности. Ако обаче ситуацията се промени и Русия започне активно да използва Су-57 за мисии за постигане на въздушно превъзходство над или близо до Украйна – което би довело до пряк сблъсък с F-16 – как биха се представили двата самолета? Двата самолета имат сходни възможности, но руският модел притежава характеристики за ниска забележимост (стелт) и по-усъвършенстван набор от сензори, което накланя везните в негова полза при евентуален сблъсък, пише за TNI адвокатът Харисън Кас.

Украйна не разполага с най-новия вариант F-16V Block 70/72.

Вместо това, предоставените на страната самолети са предимно по-стари модели F-16AM/BM, преминали през програма за модернизация в средата на жизнения цикъл (Mid-Life Update); те са произведени първоначално по време на Студената война, но са значително модернизирани. Основните им предимства включват модернизиран радар и авионика, съвместими със стандартите на НАТО комуникационни системи и възможност за използване на високоточно въоръжение – включително ракети „въздух-въздух“ AIM-120 AMRAAM за бой извън обсега на визуална видимост (BVR) и AIM-9 Sidewinder за близък бой. F-16 е способен самолет, развиващ скорост от 2 Мах, с висока маневреност, добре развита логистична и оръжейна екосистема и доказан боен опит. Все пак това е изтребител от четвърто поколение без стелт характеристики, чийто радарен отпечатък и набор от сензори биха отстъпвали пред тези на Су-57.

Руският Су-57 е проектиран като противовес на американските изтребители от ново поколение F-22 Raptor и F-35 Lightning II. С два двигателя и свръхзвукова скорост, Су-57 притежава изключителна маневреност. Предвидените му възможности включват намалена радарна видимост, мощен радар N036 „Белка“ (AESA), система за инфрачервено търсене и проследяване, интегриране на данни от сензори, вътрешно разполагане на въоръжението и ракети „въздух-въздух“ с голям обсег. И макар стелт характеристиките на Су-57 да не са толкова впечатляващи, колкото тези на F-22 или F-35, те все пак са достатъчни, за да осигурят бойно предимство пред F-16.

Така че в бой извън пределите на визуалния контакт (BVR) – безспорно най-значимата форма на съвременния въздушен бой – Су-57 би имал сериозно предимство. Благодарение на формата си, намаляваща видимостта за радари, за F-16 би било трудно да засече Су-57, докато самият F-16, със своя сравнително голям радарен отпечатък, би бил открит по-лесно. Тази асиметрия дава на Су-57 голям потенциал за предимство при първоначалното засичане и първия изстрел. Така Су-57 би могъл да изстреля своите ракети с радарно насочване от серията Р-77 по-рано, отколкото F-16 би могъл да използва своите AIM-120.

При бой в пределите на визуалния контакт (WVR), или т.нар. "въздушен двубой" (dogfight), силите се изравняват. F-16 остава изключително способен изтребител за близък бой с отлично съотношение тяга-тегло, добра устойчива маневреност, отлична видимост за пилота и изпитано въоръжение за близък бой. Но и Су-57 е изключително маневрен, благодарение на конструкцията си, създаваща допълнителна подемна сила, усъвършенстваната система за управление на полета, възможността за маневриране при големи ъгли на атака и двигателите с управляем вектор на тягата. От чисто аеродинамична гледна точка Су-57 може би има предимство. Това обаче невинаги определя изхода на близък въздушен бой. И двата самолета биха били изключително опасни при близък контакт.

Въздушният бой не се води във вакуум.

Всеки летателен апарат действа в рамките на мрежа от системи за противовъздушна отбрана. Украйна разполага със системи Patriot, NASAMS, IRIS-T, други зенитно-ракетни комплекси, както и със западна радарна поддръжка и способности за разузнаване, наблюдение и целеуказване (ISR). Вероятно най-решаващият фактор за изхода от евентуален сблъсък няма да бъдат самите самолети, а мястото, където се води битката; и двете страни биха имали значително предимство, действайки в собственото си въздушно пространство.

Това означава, че ако Русия реши агресивно да въведе Су-57 в бойните действия в Украйна, това няма автоматично да ѝ осигури безспорно господство във въздуха. Съществуват множество фактори, които биха определили победителя в такъв двубой. Все пак, разглеждан чисто технически, Су-57 действително превъзхожда F-16 от четвърто поколение.