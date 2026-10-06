Само 3 минути за реакция: адмирал Ефтимов разкри как е атакуван корабът край България

Атаката е била комбинирана – от въздушни и морски дронове, а екипажът на потъналия кораб е имал само три минути, което обяснява липсата на реакция по отношение на предприемането на мерки за спасяване. Това каза за БНТ началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"В 2:54 ч. в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на моторен кораб "Алфа Уатан". В 3:05 ч. моторен кораб "Диоскурсия" наблюдава въздушни безпилотни летателни апарата, които нанасят удари по кораба "Алфа Уатан". Морският координационен спасителен център осъществява радиовръзка с българския моторен кораб. По негови данни наблюдава взрив на кораба "Алфа Уатан" и последващо им пътуване. Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на предприети мерки за спасяване. Нощно време, вахта, удар, нямали се време да реагират. След което започваме да обменяме информация, задействани са всички органи. След това се получава, че също от българския кораб, чрез екипажа на моторен кораб "Ейбъл" за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове. Започнахме участие на въоръжените сили, в координация с Морският координационен спасителен център за оказване на помощ. Насочихме бързоходен плавателен съд от ВМС, заедно с гранично-полицейски кораб. Логиката е да се приближим бързо до българския кораб, да бъдат транспортирани екипажа, най-вече пострадалите. На нашия най-бързоходен съд бяха свалени член на екипажа на моторния кораб, който е с изгаряния и друг с контузия в главата, които вече са на лечение във Варна. Действаше се бързо, като същевременно продължи събирането на информацията. Аз потвърждавам в голяма степен хода на събитията. В нашата изключителна икономическа зона имаме събития подобно на това, което се случва в изключителната икономическа зона на Румъния и на Турция", каза още той.

Само Су-25 са подготвени

По думите му, екипажите на Су-25 са подготвени за изпълнение на задачите над море.

"И по доклад Су-25 откри горящия кораб "Ейбъл", видя спасителните плотове от потъналия кораб. Така, че чрез Су-25 ни придобихме първоначална информация, след което насочихме два вертолета "Кугър", които са въздуха в момента", добави още Емил Ефтимов.

Нито една държава в НАТО няма достатъчно системи

Той добави още, че "нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за наблюдение, достатъчно системи за ПВО и антидрон защити."

"Мога отговорно да заявя, че това, което направихме на летище София и на Безмер по отношение на координация на средства за откриване, средства за некинетично и кинетично действие не беше правено в Европа и беше оценено от съюзниците", заяви Ефтимов.