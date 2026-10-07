Цончо Ганев: България вече е реално въвлечена във войната

От „Възраждане" обясняваме, че има ясни и точни критерии, които трябва да се приемат - задължително спиране на износа на оръжие за Украйна, спиране на предоставянето на финансовите стимули и подкрепа за Украйна, премахване на подписа на България в декларации, в които се осъжда Русия и се призовава за връщане на територии, с което се заема страна в конфликта. Това каза народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев в декларация от парламентарната трибуна.

Всичко това е най-спешно, трябва да се направи в следващите дни и зависи само и единствено от министър-председателя Румен Радев. Дано той чуе поне нещо от това и да поеме отговорност, а не да се съгласява със Зеленски какво трябва да казва, заяви Ганев по повод атаката с дронове срещу два транспортни кораба в Черно море и изказването на украинския президент, че Силите за отбрана на Украйна не са провеждали никакви операции във водите на България.

България е подложена на евроатлантическа и либерална демокрация, която доведе до там, че страната ни да е част от няколко съюза, успоредно с това да е най-бедната страна в Европейски съюз. Ако до вчера живеехме с мисълта, че сме просто много бедни и се борим за финансовото си оцеляване, към днешна дата можем да отбележим, че България вече е въвлечена реално във войната, която е само на няколкостотин километра от страната ни, отбеляза Цончо Ганев. Бившият президент и вече настоящ министър-председател провежда политики, които са изключително евроатлантически и са провеждани от предишните правителства. Тук е двуличието - едно говори в чужбина, друго прави във България, добави той.

Само преди две седмици в ООН България в лицето на външния министър застана зад декларацията, в която остро осъди Русия, призова я да върне, според българския министър-председател, завзетите незаконно територии на Украйна и обяви за пореден път Русия за агресор. Заедно с това в България обаче същият министър-председател говори за мир и за прекратяване на военния конфликт, което се разминава коренно с конкретните действия, коментира Ганев.