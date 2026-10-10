Политиците мълчат за ролята на Русия след атаките срещу корабите в Черно море

Предизборната кампания е причината някои партии да не искат да назоват истинския виновник за това, което се случва в Европа и конкретно в района на Черно море. Това заяви в ефира на "Опорни хора" бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев, който коментира ударите по двата кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

"Това за мен е изключително негативна тенденция, защото опитът да се угоди и да се привлекат най-ретроградните и реакционни среди в нашето общество няма да доведе до позитиви в дългосрочен аспект."

Йовчев бе категоричен, че за него няма съмнение кой стои зад атаката.

"Следите водят единствено към Русия. Макар че към момента още няма материални доказателства, които могат да посочат това - цялостната картина, ситуацията, обстановка насочват анализа нататък", заяви гостът.

Според него този инцидент трябва да се разглежда в контекста на всичко, което се случва в последните месеци в други страни от ЕС и НАТО.

"Всичко, което наблюдаваме, показва една засилваща агресия, ескалация на атаките на Русия - най-вече хибридни. Това показва, че в бъдеще можем да очакваме по-голяма ескалация", прогнозира експертът пред Bulgaria ON AIR. "Няма как да е имало войскови части и да са превозвани войници. Ако е имало специално оборудване, е възможно то да е придружаване от военни, които са се грижили за сигурността му, но това е в рамките на няколко души, не повече", подчерта Цветлин Йовчев.