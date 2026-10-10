BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 64

Политиците мълчат за ролята на Русия след атаките срещу корабите в Черно море

Следите водят единствено към Русия

10.10.2026 | 22:01 ч. 0

Предизборната кампания е причината някои партии да не искат да назоват истинския виновник за това, което се случва в Европа и конкретно в района на Черно море. Това заяви в ефира на "Опорни хора" бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев, който коментира ударите по двата кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

"Това за мен е изключително негативна тенденция, защото опитът да се угоди и да се привлекат най-ретроградните и реакционни среди в нашето общество няма да доведе до позитиви в дългосрочен аспект."

Йовчев бе категоричен, че за него няма съмнение кой стои зад атаката.

"Следите водят единствено към Русия. Макар че към момента още няма материални доказателства, които могат да посочат това - цялостната картина, ситуацията, обстановка насочват анализа нататък", заяви гостът.

Свързани статии

Според него този инцидент трябва да се разглежда в контекста на всичко, което се случва в последните месеци в други страни от ЕС и НАТО.

"Всичко, което наблюдаваме, показва една засилваща агресия, ескалация на атаките на Русия - най-вече хибридни. Това показва, че в бъдеще можем да очакваме по-голяма ескалация", прогнозира експертът пред Bulgaria ON AIR.  "Няма как да е имало войскови части и да са превозвани войници. Ако е имало специално оборудване, е възможно то да е придружаване от военни, които са се грижили за сигурността му, но това е в рамките на няколко души, не повече", подчерта Цветлин Йовчев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Черно море атака война Цветлин Йовчев
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem