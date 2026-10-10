Външният министър: Черно море става все по-опасно, България трябва да е готова за нарастващите рискове

Какво се е случило на срещата между ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски и премиера Румен Радев могат да кажат присъствалите на срещата, каза за БНТ министърът на външните работи Велислава Петрова.

"Всеки път, когато висши представители на украинското правителство или администрация пътуват в различни европейски страни, това обикновено е свързано с високо ниво на сигурност. Това е факт и тогава, когато украинският президент пътува за Европейски съвет или за други срещи, така че не мисля, че е нетипично, че не е имало широко обявено за всички информации, кога точно той пристига, къде отива и така нататък, но в крайна сметка важното е, че има диалог.Вижте, фактите около това, което се случи са, че това е ескалация, разширяване на конфликта и в рамките на Черно море, което е по-голям риск за нас самите. Но както стана ясно не става въпрос за част от българска територия или акватория в случая, така че не може да говорим за атака над България, но просто показва, че така се разширяват действията и военните действия, че заплахата е наистина непосредствено до нашите граници", каза Петрова по повод атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Тя коментира и сделката между САЩ и Русия за размразяване на търговията с руски дизел:

"Със сигурност пътят към мира включва и активен диалог на САЩ и Русия, заедно с Украйна.

Дали там има елементи, които имат по-скоро икономически характер както виждаме, че се случва. Това не е достатъчно условие обаче да се стигне до мир. Тоест бизнес отношения и икономически взаимоотношения винаги може да има, а те не винаги ще доведат до мир. Именно заради това приветстваме и наистина насърчаваме това Европейския съюз да участва в такъв тип преговори, за да може да постави важността на постигане и на край на военните действия. Защото САЩ и Русия не са воюващи страни в момента. Ние имаме война на собствения си континент и за нас е изключително важно да приключи."

По повод евентуална сделка за "Лукойл" външният министър каза:

"Закупуването на рафинерията в Бургас със сигурност е нещо, което би било интересно за различни тип инвеститори. Важното е да знаем как може да се случи то. За да може то да се случи трябва със сигурност да има разрешение от руската страна и желание и финансова възможност от американска или която да е било друга страна, която има желание да го закупи."

Велислава Петрова каза още, че е важно рафинерията да продължи да работи.

"Работим с екип на софийска болница в рамките на следващите дни те да отидат в Република Северна Македония и да прегледат Ива Михайлова", каза Велислава Петрова. "Много болна за мен тема, защото в крайна сметка, каквото и да говорим, това е младо момиче, което трябва да получи здравна грижа. Положителната новина, както казах и преди няколко дни, беше, че да, получихме по дипломатически път, подтвърждение от македонска страна за готовността наши лекари да прегледат Ива Михайлова в Кочани или някъде в Скопие. Надявам се, това ще се случи и правим всичко възможно медицинският екип да отиде възможно най-скоро. Но това не решава въпроса. Това ще даде възможност на наши лекари обективно да преценят ситуацията на място. Но мисля, че и досега, лекарските мнения много ясно показваха, че тя трябва да бъде лекувана и то скоро. Така че аз се надявам и работим в посока на това, че тя наистина да може да получи лекарска помощ и то скоро."