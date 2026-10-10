Русия ще постигне целите си в Украйна, мирът трябва да се търси чрез преговори

Трябва да се търси мирно решение на войната в Украйна. Това заяви в ефира на "Опорни хора" Михаил Миков - член на ИК на Йотова-Вълчев.

"Очевидно е, че Русия напредва, очевидно е, че Русия ще постигне своите цели. Очевидно е, че Украйна губи тази война с цената на много кръв, на много жертви. Очевидно е, че европейски кръгове - и в България има такива войнолюбци, продължават да наливат масло в огъня и смятат, че има вариант, в който да се обърне ходът на войната. Няма такъв вариант", посочи той.

"Възможно е атаката да е била руска,

аз не смея да кажа чия е, защото нямам информация... Очевидно е и нещо, което премиерът намекна - че единият кораб е бил пълен с оръжия. Очевидно е, че става въпрос за предупреждение, че ако продължава Черно море да се използва за снабдяване на фронта с оръжия, то ще се предприемат действия в тази посока", подчерта гостът пред Bulgaria ON AIR.

Миков коментира и необявеното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски у нас.

"Можем да го свържем какво ли не, включително с пораснал капацитет на България да бъде посредник до известна степен в регулиране на отношенията между Русия и Украйна - спиране на войната, преговори", заключи той.