Екатерина Михайлова: Защо България не смее да назове Русия след ударите по корабите в Черно море?

Това, което се случва в държавата, е смущаващо. Така проф. Екатерина Михайлова - член на ИК на Гюров-Кандев, определи пред "Опорни хора" ударите по два кораба в българската икономическа зона на Черно море и реакцията на България.

"Става тежък инцидент - поразена е цел с кораб, който освен всичко друго е пълен с хора, които са ликвидирани. Това се случва в българската икономическа зона. България мълчи. Мълчи, като че ли това се е случило на другия край на света... Смущаващо и укоримо е поведението на ръководството на държавата във всички нейни институции", категорична бе проф. Михайлова. "Ако се беше случило с кораб с български граждани, пак ли така щяхме да реагираме? Или измерваме човешкия живот само с наши-ваши", подчерта още тя.

На въпрос на Ганиела Ангелова защо според нея се мълчи тя отговори:

"Защото не смеем да кажем нищо, не смеем да кажем думичката "Русия". Всички знаем, че зад този акт стои руската държава".

По думите ѝ затова е важно кого ще изберем на предстоящите президентски избори.

"Защото аз виждам в лицето на Андрей Гюров гарант за демократичния и евроатлантически път на България. Това не са празни думи. Демокрацията трябва да се брани, както и този избор, който направихме в демокрацията - да бъдем част от цивилизования свят, от най-големите съюзи", каза още проф. Михайлова пред Bulgaria ON AIR.