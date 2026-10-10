Украйна отвърна на Тръмп след призива му за смяна на Зеленски: Народът решава кой да бъде президент

Украинският президент Володимир Зеленски има подкрепата на украинския народ и заслужава подкрепа. Това каза външният министър на Украйна Андрий Сибиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за смяната му.
"Той има подкрепата на украинския народ, а хората имат право да решават. Изявленията от чужбина само потвърждават, че той си върши добре работата. Заслужава подкрепа", написа Сибиха в социалната мрежа Х.
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President @ZelenskyyUa leads our nation in a time of war — a war for independence, freedom, and dignity. He has the support of the Ukrainian people, and they have the right to decide. Statements from abroad only confirm that he is doing his job well. He deserves support.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 10, 2026