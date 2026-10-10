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Украйна отвърна на Тръмп след призива му за смяна на Зеленски: Народът решава кой да бъде президент

Заслужава подкрепа

10.10.2026 | 22:16 ч. Обновена: 10.10.2026 | 22:16 ч. 66
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Украинският президент Володимир Зеленски има подкрепата на украинския народ и заслужава подкрепа. Това каза външният министър на Украйна Андрий Сибиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за смяната му.

"Той има подкрепата на украинския народ, а хората имат право да решават. Изявленията от чужбина само потвърждават, че той си върши добре работата. Заслужава подкрепа", написа Сибиха в социалната мрежа Х.

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