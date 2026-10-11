Кулеба: Не е нужно ние, украинците, да въвлечем Европа във войната, Путин сам ще го направи

Руският президент Владимир Путин се подготвя за по-мащабна конфронтация с Европа на фона на зачестилите хибридни атаки на Кремъл срещу континента, предупреди бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. В интервю за мрежата "Axel Springer Global Reporters Network" Кулеба, който оглавяваше украинската дипломация от 2020 до 2024 г., заяви, че продължаващата подготовка на Русия за война и антиевропейската пропаганда са признаци, че Путин планира нападения срещу други европейски държави.

"В Русия се разпалва антиевропейска истерия, което тълкувам като подготовка за по-широк конфликт с останалата част на Европа", каза Кулеба, като добави: "Ние, украинците, не е нужно да ви въвличаме - Путин сам ще ви въвлече във войната."

Европейски представители твърдят, че през последните месеци Москва е засилила хибридната си кампания на континента, използвайки кибератаки, саботажи и дезинформация, за да дестабилизира критичната инфраструктура и да отслаби подкрепата за Украйна.

Кулеба посочи, че неуспешната атака с дрон срещу летището в Лайпциг (Германия) през август е била знак за "нарастваща подготовка" за офанзива на континента.

"Те наблюдават как работят разузнавателните ви служби. Виждат как действат силите ви за сигурност. Наблюдават реакциите ви и си правят изводи", добави той.

След инцидента германското правителство стигна до заключението, че Москва носи отговорност за атаката, и разпореди преглед на мерките за сигурност около стратегически обекти.

Въпреки това Кулеба, който се оттегли от поста външен министър на Украйна през септември 2024 г., не смята, че Русия подготвя пълномащабна офанзива извън пределите на Украйна. Според него е по-вероятно Москва да предприеме атака срещу страни от НАТО с използване на дронове, насочени към ключова инфраструктура, с цел да изпита единството и готовността на Алианса.

"Истината е, че Русия няма нужда от още 400 000 души, за да води тази война. Нужни са ѝ пет дрона", каза той, като добави, че в случай на атака "европейците могат да поискат консултации в рамките на НАТО, могат да призоват към сдържаност. Но това само ще насърчи Путин да предприеме следващата стъпка. Той винаги ще разполага с достатъчно възможности за използване на дронове и ракети."

Кулеба вече не вярва, че Путин може да бъде убеден да прекрати войната чрез преговори

"Той не търси решение или пауза и няма да настъпи момент, в който ще започне да ги търси", каза той, като заключи: "Путин е гаранция за война. Всеки, който дойде след него, е шанс за мир."

Според Кулеба всякакви опити за преговори с Путин или за постигане на мир са загуба на време.

"Колкото по-скоро се примирим с реалността, толкова по-добри политики ще можем да разработим, за да се справим с нея", каза той.

Той отбеляза, че докато политическата култура на Европа се основава на подхода "печеливш-печеливш" (win-win), при който и двете страни могат да извлекат полза, възгледите на Путин са коренно различни:

"За него решение, носещо полза и на двете страни, не е най-добрият вариант. За него светът функционира на принципа на победата и поражението. Едната страна трябва да спечели, а другата – да загуби", каза Кулеба.

Бившият външен министър също така предупреди, че Украйна е изправена пред най-тежката си зима досега, тъй като Москва засилва атаките срещу цивилни граждани в опит да пречупи духа им.

През последните месеци руски удари поразиха енергийната инфраструктура и транспортните връзки на Украйна, включително мостове над река Днепър, както и жилищни сгради и граждански обекти като автобусни спирки, училища, пощенски станции и интернет доставчици. Атаките нарушиха електроснабдяването, транспорта и ежедневието с настъпването на зимата.

В четвъртък най-малко 33 души загинаха при руска атака срещу два автобуса в Краматорск, в украинския регион Донбас. Кулеба обясни защо според него Москва рязко е засилила въздушните си удари:

"Бомбардировките на градове са пряко следствие от неуспеха на Русия да победи Украйна на бойното поле. Основната цел на руските дронове и ракети е волята на украинците за съпротива, но също така и волята на приятелите на Украйна в чужбина да продължат да я подкрепят. Те не искат просто да изключат осветлението в Украйна. Те искат да парализират страната."

Кулеба описа най-лошия възможен сценарий за Украйна като "срив на системите, които правят живота в големия град възможен" - като например електроснабдяването, водоснабдяването и канализацията.

Може ли Русия да успее?

"Вярвам, че Украйна е твърде голяма, твърде мобилна и твърде адаптивна. Затова смятам, че ще преживеем тази зима", каза Кулеба. "Цената ще бъде много по-висока от тази през миналата година."