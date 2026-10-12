Криза в европейската отбрана: Франция обвинява Германия, че се отказва от общия им танк

Франция и Германия публично си противоречат относно бъдещето на съвместната си програма за Главна наземна бойна система (MGCS), като висши френски военни служители обвиняват Берлин, че се е отказал от плановете си за разработване на общ основен боен танк от следващо поколение. Спорът заплашва да сложи край на един от най-амбициозните проекти за разработване на бронирани машини в Европа, който е имал за цел да замени френския Leclerc и германския Leopard 2. Въпреки че Берлин настоява, че сътрудничеството остава, програмата е значително намалена, като двете страни все повече се фокусират върху разработването на технологии, които биха могли да се използват в отделни национални флотилии от бойни машини. Несъгласието идва само месеци след провала на френската и германската паневропейска програма за стелт изтребители Future Combat Air System (FCAS), повдигайки допълнителни въпроси относно жизнеспособността на големи съвместни европейски оръжейни проекти, пише MWM. Началникът на щаба на френската отбрана генерал Фабиен Мандон се обърна към влошаващите се перспективи на танковата програма по време на изслушване пред комисията по отбрана на френското Национално събрание на 8 октомври. Той каза на законодателите, че Франция се е надявала да разработи бъдещ танк в сътрудничество с Германия, но е трябвало да признае, че германската страна е решила да се оттегли. Мандън определи резултата като разочароващ и заяви, че военните ръководства на двете страни вече са установили общи изисквания за бъдещото превозно средство, което предполага, че пречките сега са предимно политически и индустриални, а не оперативни. Неговите забележки представляват един от най-ясните публични признаци, че Париж вече не очаква първоначалният съвместен танк да продължи по план.

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Берлин отхвърли предположението, че е изоставил програмата.

Говорител на германското министерство на отбраната заяви, че Франция и Германия са се споразумели да коригират инициативата MGCS, за да включат поуките от войната на Русия срещу Украйна, но настоя, че това не означава, че проектът се е провалил. Германия остава ангажирана, каза говорителят, с равноправно партньорство, фокусирано върху бъдещи технологии за бронирана война. Очевидното противоречие отразява разликата между поддържането на сътрудничество по избрани технологии и продължаването на първоначалната амбиция за производство на обща танкова платформа. Критиките на Франция се отнасят до очевидното изоставяне на последното, докато Германия подчертава продължаващото съществуване на по-широките научноизследователски и развойни усилия. Европейските танкове вече се считат за значително изостанали от най-съвременните технологии, като Израел, Южна Корея, Северна Корея, Русия и Китай са останали далеч напред в интегрирането на местни системи за активна защита, които са се доказали като безценни в украинския театър на военните действия. Южнокорейският K2 осигури значително по-добър танк по стандартите на НАТО от германския Leopard 2, който в момента е единственият произвеждан тип танк в Европа. Китайският Type 100 влезе на въоръжение през 2025 г. като първият танк в света от следващото поколение и се очаква да бъде последван от по-малко амбициозния, но все още високо усъвършенстван американски M1E3, южнокорейския K3 и евентуално руския T-14. Забавянията в разработването на MGCS се очаква допълнително да допринесат за изоставането на европейския отбранителен сектор. Програмата MGCS беше стартирана през 2017 г. и имаше за цел да създаде семейство от взаимосвързани платформи, а не едно превозно средство, работещо изолирано. Основният боен танк щеше да формира центъра на по-широка сила, която може да включва поддържащи бронирани машини, безпилотни системи и други специализирани възможности със споделена цифрова архитектура и комуникации. Индустриалната структура на програмата е постоянен източник на трудности. Проектът първоначално е бил съсредоточен върху KNDS, френско-германската отбранителна група, сформирана чрез сливането на френската Nexter и германската Krauss-Maffei Wegmann. Rheinmetall, друг голям германски производител на отбранителна техника, се присъедини към програмата през 2019 г. Френската Thales също се включи в по-широкото индустриално начинание, като допринесе с експертиза в електрониката и отбранителните системи. Споразумението за съвместно разработване беше изключително сложно и компании от двете страни търсеха значими роли в разработването. Разпределението на производствените дейности беше особено деликатен въпрос, тъй като програма от такъв мащаб би осигурила работа за производствения и инженерния сектор, както и за веригите за доставки, за десетилетия напред. Решенията относно това коя компания ще разработи основното оръдие, купола, шасито, сензорите и други ключови компоненти щяха да повлияят не само на конструкцията на танка, но и на разпределението на приходите и заетостта в промишлеността. Споровете относно разпределението на работата вече бяха забавили програмата, още преди въпросите за техническата насоченост и графика да станат обект на допълнителни разногласия. Несигурността около програмата е от особено значение за Франция, тъй като паркът от танкове Leclerc наближава момента, в който трябва да се подготви негов наследник, а страната не произвежда нови типове танкове.