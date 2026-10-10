Франция и Германия в сблъсък за близо €2 трилиона от бюджета на ЕС

Франция и Германия влязоха в остър спор за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, след като Берлин настоя за мащабни съкращения, а Париж предупреди, че Европа се нуждае от повече средства, за да се справи с предстоящите предизвикателства.

Разногласията се задълбочават в момент, когато Брюксел се опитва да постигне споразумение до Коледа. Европейските лидери се опасяват, че евентуално забавяне ще прехвърли преговорите в период, белязан от избори в редица държави членки, което може допълнително да затрудни постигането на компромис.

Германия настоява за съкращения за стотици милиарди евро

Европейската комисия е предложила бюджет за периода 2028-2034 г. на стойност близо 2 трилиона евро. Планът обаче среща сериозна съпротива от част от държавите членки.

Германия оглавява група от шест страни, които настояват предложената финансова рамка да бъде намалена с няколкостотин милиарда евро. Франция заема противоположна позиция, като подчертава необходимостта от достатъчно европейско финансиране за справяне с икономическите и стратегическите предизвикателства пред Съюза.

Спорът поставя на изпитание възможността държавите членки да постигнат съгласие както за общия размер на бюджета, така и за разпределението на средствата.

17 държави настояват за повече пари за земеделие и региони

Допълнителен натиск върху преговорите оказват 17 държави от Южна, Централна и Източна Европа, обединени в групата "Приятели на сплотеността".

Те настояват за запазване на достатъчно финансиране за селското стопанство и регионалното развитие - две от ключовите направления на европейския бюджет.

На този фон Ирландия, която председателства Съвета на ЕС, се подготвя да представи преработено бюджетно предложение в събота. Целта е да бъдат сближени позициите на държавите и да се намери основа за политическо споразумение.

Брюксел търси нови източници на приходи

Европейската комисия предлага и промени в начина, по който се финансира общият бюджет. Сред обсъжданите възможности са нови приходи от облагане на големите компании и електронните отпадъци.

Идеята е да бъдат осигурени допълнителни средства, без да се налага значително увеличаване на националните вноски на държавите членки.

Въпреки усилията за компромис рискът от пропускане на декемврийския срок остава. Допълнителна несигурност създава и обявяването на предсрочни избори в Испания, което може да усложни политическите преговори.

Следващите седмици ще бъдат решаващи за това дали държавите ще успеят да преодолеят различията си и да договорят финансовата рамка, която ще определя европейските приоритети между 2028 и 2034 г., пише БТА.