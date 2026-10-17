Тежка зима за домакинствата на газ: Куюмджиев очаква поскъпване на стоки и услуги

Най-тежка ще бъде зимата за домакинствата, които се отопляват на газ. Тази прогноза направи в ефира на "Големите последици" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

По думите му гражданите няма да усетят толкова тежко планираното повишение на цената на природния газ.

"До 30 юни другата година нищо няма да се промени в цената на електричеството най-вероятно. С уговорката, че по закон това може да бъде променено то днес за утре, но едва ли някой ще си го позволи. Що се касае до топлофикационните цени, пак като граждани - не вярвам някой да вземе посред тежка зима решение да вдига цените - по-скоро ще го отнесат топлофикациите", посочи още Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

Той прогнозира по-тежка ситуация за бизнеса.

"Що се касае до бизнеса и до икономиката, там нещата ще бъдат не много симпатични. Цената на електричеството гони рекорди, каквито не сме виждали от поне четири години. Цената на природния газ стигна нива, които бяха достигнати по средата на 2022 година, когато се вихреше кризата от започването на войната в Украйна. Световните цени на петрол и горива продължават да бият рекорди, което оскъпява производството и повишава цените на всякакви услуги, храни, транспорт", изброи бившият енергиен министър.

По думите му единственият изход от ситуацията е да спрат двете войни.