BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 54

Тежка зима за домакинствата на газ: Куюмджиев очаква поскъпване на стоки и услуги

Световните цени на петрол и горива продължават да бият рекорди

17.10.2026 | 16:36 ч. 2

Най-тежка ще бъде зимата за домакинствата, които се отопляват на газ. Тази прогноза направи в ефира на "Големите последици" бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

По думите му гражданите няма да усетят толкова тежко планираното повишение на цената на природния газ.

"До 30 юни другата година нищо няма да се промени в цената на електричеството най-вероятно. С уговорката, че по закон това може да бъде променено то днес за утре, но едва ли някой ще си го позволи. Що се касае до топлофикационните цени, пак като граждани - не вярвам някой да вземе посред тежка зима решение да вдига цените - по-скоро ще го отнесат топлофикациите", посочи още Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

Той прогнозира по-тежка ситуация за бизнеса.

Свързани статии

"Що се касае до бизнеса и до икономиката, там нещата ще бъдат не много симпатични. Цената на електричеството гони рекорди, каквито не сме виждали от поне четири години. Цената на природния газ стигна нива, които бяха достигнати по средата на 2022 година, когато се вихреше кризата от започването на войната в Украйна. Световните цени на петрол и горива продължават да бият рекорди, което оскъпява производството и повишава цените на всякакви услуги, храни, транспорт", изброи бившият енергиен министър.

По думите му единственият изход от ситуацията е да спрат двете войни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Явор Куюмджиев газ домакинства
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem