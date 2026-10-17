Кои европейски държави все още внасят руски газ?

Страните от ЕС са увеличили покупките си на руски втечнен природен газ тази година, въпреки обещанието си да "източат военната машина на Кремъл". Увеличението беше разкрито в доклад на „Ургевалд“ (Urgewald), германска екологична организация. Администрацията на Тръмп обвини блока в лицемерие. Президентът на САЩ Тръмп посочи покупките на ЕС на руски нефт и газ, като отвърна на европейската критика срещу решението му да закупи дизелово гориво от Москва, пише The Times.

В публикация в Truth Social той заяви, че ЕС е закупил руска енергия на стойност 250 млрд. долара (222 млрд. евро) "а медиите с фалшиви новини не искат да се доближават до тази история". Александър Новак, заместник-министър-председател на Русия, заяви, че покупките на ЕС от 2022 г. насам, когато президентът Путин нареди пълномащабна инвазия в Украйна, възлизат на 302 млрд. евро.

Европейската комисия оцени тази цифра на 197 млрд. евро.

Вносът на руски газ е спаднал от началото на войната, когато той съставляваше 45 процента от общия обем на ЕС. Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори обаче посочи, че към май Русия все още доставя 12 процента от газа в ЕС. Руският втечнен природен газ (LNG) се изпраща към Испания, Франция, Белгия и Нидерландия, а газът по газопроводи отива към Унгария, Словакия и Гърция, посочва агенцията. През пролетта влезе в сила забрана на ЕС за краткосрочни договори за руски газ. Забрана за дългосрочни договори за руски ВПГ трябва да влезе в сила в края на годината, а за газа по газопроводи – до септември 2027 г. Страните от ЕС също така се ангажираха да прекратят вноса на руски суров нефт, който съставлява между 1 и 3 процента от общия обем, до следващата година.

Но според "Ургевалд" пристанищата в ЕС са приели 12,18 милиона тона руски втечнен природен газ на стойност 7,88 млрд. евро между януари и септември, което представлява увеличение с 9,5 процента в сравнение със същия период на миналата година. Френските пристанища са приели три четвърти от общия обем, внесен в ЕС.

Себастиан Рьоттерс, активист по въпросите на санкциите в „Ургевалд“, заяви:

"Всеки допълнителен месец на почти непрекъсната търговия с втечнен природен газ означава допълнителни приходи за Русия, докато Украйна продължава да страда от ежедневни атаки с ракети и дронове."

Тези данни накараха някои анализатори да предположат, че ЕС може да не успее да спази сроковете си за прекратяване на вноса на руска енергия на фона на ниските запаси и високите цени. Европейската комисия настоява, че сроковете ще бъдат спазени.