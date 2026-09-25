Муцунски иска ЕС на масата за преговори с България, едва ли ще го огрее

Министерството на външните работи излезе с позиция относно искането на Северна Македония при преговорите с България да присъстват и представители на ЕС. Искане, което продължава северномакедонския наратив, че проблемът е двустранен.

Муцунски заяви, че РСМ иска да продължи напред по пътя към Европейския съюз и да получи възможност за започване на преговори, но не е готова да приеме компромис на всяка цена.

"Затова за нас е важно във всички разговори, които ще водим с България в бъдеще, да има и участие на ЕС. Дали това ще означава участие на отделни държави членки, дали ще означава участие на европейски институции, важно е да има поне още една страна в този процес, което ще ни помогне да започнем да изграждаме доверие. Защото, както многократно е подчертавал премиерът (Християн Мицкоски), в момента има фундаментална липса на доверие между нас и България", каза Муцунски.

"Процесът на присъединяване на Република Северна Македония (РСМ) към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. Това е посочено в позиция на министъра на външните работи Велислава Петрова, изпратена до БТА, в отговор на запитване относно интервю за държавната информационна агенция МИА на министъра на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски.

В позицията е отбелязано още, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет. Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие, пише в позицията.

България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония. Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път, посочиха от Министерството на външните работи".