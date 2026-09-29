Муцунски: Няма смисъл от конституционни промени при позицията на България

В момента няма условия за прилагане на конституционните промени поради позицията, която заема съседна България, заяви министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. В предаването "Тема на деня" той подчерта, че страната търси устойчиво решение, което да гарантира сигурност и предвидимост по нейния европейски път, без отстъпки по отношение на идентичността.

Муцунски поясни, че има фундаментална разлика в посланията, които Скопие получава от Брюксел и София, съобщи 4news.mk. Докато институциите на Европейския съюз и 26-те държави-членки посочват, че единственото предварително условие са конституционните промени, България настоява за тълкуване на френското предложение от 2022 г., което включва налагане на исторически нарративи, езикови въпроси и дори изисквания за цензура в медиите.

"Европейският съюз и 26-те държави-членки ни казват, че единственото предварително условие са конституционните промени. Една държава-членка ни казва, че има много повече, и тук се проявява липсата на предвидимост. При тези условия, когато една държава иска да въведе суверенни вътрешнополитически въпроси в процеса, за нас няма смисъл да продължаваме с каквото и да било, защото дори и хипотетично да бъде завършен, ние отново ще се окажем в същата позиция", отбеляза Муцунски, цитиран от "Независен".

Той оцени, че директните срещи на най-високо равнище досега между представителите на двете страни не са довели до никакъв напредък, тъй като всяка от страните просто повтаря собствените си позиции, поради което е необходимо прякото участие и посредничеството на Европейския съюз (ЕС).

Муцунски обяви, че следващата седмица ще бъде в София за министерската среща по „Коридор 8“, където планира да обсъди преодоляването на препятствията с българския си колега.

Той отправи сурово предупреждение относно въздействието на българската блокада върху целия регион:

"Съседна България нанася безпрецедентна вреда на стабилността в региона, както от гледна точка на сигурността, така и от политическа гледна точка, с това си поведение спрямо нас. Ако всички имаме обща визия за бъдещето на континента, може да се намери работещо и устойчиво решение, което няма да създава бариери пред идентичността, а ще ни сближи като народи."

Муцунски засегна и вътрешнополитическата обстановка, като критикува опозицията за това, че, както заяви, тя напълно привежда позициите си в съответствие с тези на София, вместо да защитава позициите на държавата, както единодушно прави политическият елит в България.