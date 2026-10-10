Арсенал показа характер срещу Лийдс: два бързи гола донесоха обрат и място на върха

Арсенал победи с 2:1 Лийдс в мач от 6-ия кръг на Висшата лига. Гостите изненадващо откриха резултата чрез Джеймс Джъстин малко след почивката, но шампионите направиха бърз обрат с голове на Рикардо Калафиори и Бруно Гимараеш. С успеха „артилеристите“ се изравниха по точки на върха с Манчестър Сити, който обаче в неделя гостува на Ливърпул. Йоркширци, за които неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев, дзаписаха първа загуба и останаха на пето място в класирането. В 8-ата минута Ноа Окафор стреля много опасно, но Сака постави тялото си на пътя на топката и тя излезе в корнер. В 20-ата минута Мадуеке проби добре по левия фланг и центриран, а Кай Хавертц стреля точно с глава. Всредата на първата част футболистите на Лийдс стигнаха до опасно центриране, но Антон Щах нацели свой съотборник при опита за удар. Секунди по-късно този път Доминик Калвърт-Люин бе намерен в пеналта и стреля, но Давид Рая спаси, пише gol.bg.

Тимът на Микел Артета започнаха по-добре втората част.

Нони Мадуеке напредна добре по левия фланг и подаде успоредно, но ударът на Йодегор бе спасен от Трафърд. Само три минути по-късно Ао Танака стреля опасно, но Давид Рая отново бе на мястото си. Футболистите на Лийдс за пореден път осъществиха добро бързо нападение в 55-ата минута, когато Габриел Гудмундсон бе намерен в празно пространство, напредна и подаде много силно успоредно подаване по тревата, Рая направи опит да се намеси, но се размина с топката, а нахлуващият Джеймс Джъстъин откри със страхотен удар под напречната греда, който защтник не успя да изчисти. Веднага след попадението отново испанският вратар на Арсенал трябваше да се намесва след остро центриране пред себе си и опит за удар на Калвърт-Люин. В 62-ата минута "артилеристите" все пак стигнаха до изравняването. То дойде след силно центриране на Нони Мадуеке от левия фланг, Бен Уайт с глава успя да намери другия краен бранител Рикардо Калафиори, който от няколко метра прати топката в мрежата за 1:1.

Пет минути по-късно домакините стигнаха до ново разбъркване пред вратата на Джеймс Трафорд, но този път ударът на Калафиори не намери очертанията на вратата. В 70-ата минута домакините осъществиха нова много добра атака. Мартин Йодегор намери включилия се в наказателното поле Деклан Райс, английският национал с великолепно отиграване с пета върна към границата на наказателното поле към напълно непокрития Бруно Гимараеш, който с плътен изстрел реализира за 2:1.