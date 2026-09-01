Арсенал удари икономично Астън Вила като гост

С гол на звездата си Букайо Сака Арсенал спечели с 1:0 гостуването си на Астън Вила в последния мач от втория кръг във Висшата лига на Англия.

Шампионите стигнаха до единственото попадение в срещата в 59-ата минута, когато след бърза комбинация по земя английският национал вкара от близка дистанция след подаване на Рикардо Калафиори.

Най-добрият шанс за гол за Астън Вила пък дойде още в 12-ата минута, когато Емилиано Буендия удари напречната греда на вратата зад Давид Рая.

За Арсенал победата е втора и тимът разделя първото място в класирането с по 6 точки заедно с Манчестър Сити, Челси и новака Хъл Сити. Астън Вила остава в дъното без актив.