Арсенал обърна Челси и го победи с 2:1

Английският шампион Арсенал остава с пълен актив от точки, след като обърна Челси и го победи с 2:1 в мач от третия кръг на Висшата лига.

Челси стартира шеметно с ранно попадение на "ябълката на раздора" на пазара Морган Роджърс, но шампионите отговориха ударно. Кай Хаверц първо изравни, а после имаше ключове роля за гола на капитана Мартин Йодегор.

Така Арсенал се изравни по точки (9) с лидера Манчестър Сити, докато четвъртият Челси на Чаби Алонсо за първи път губи точки през кампанията.

Още в 80-ата секунда Челси откри резултата на стадион "Емиратс", а ироничното е, че авторът на гола се оказа лятната трансферна цел на „артилеристите“ Морган Роджърс. Той не нанесе сравнително слаб, но изключително точен изстрел с десния крак в долния ляв ъгъл.

В 12-ата минута Арсенал прати топката във вратата на съперника, но голът беше отменен заради засада на Езри Конса при удара на Габриел Магаляеш. Именно Конса направи неуспешна добавка и уцели гредата, а макар Рикардо Калафиори да мушна кълбото в мрежата, позицията на Конса попречи на домакините да изравнят.

Последваха куп атаки и пред двете врати, като Букайо Сака и Мартин Йодегор бяха блокирани за домакините, а за гостите ударите на Коул Палмър и Рийс Джеймс бяха спасени.

В 25-ата минута Арсенал изравни, но и тук имаше ирония, защото голът беше дело на бившия играч на „сините“ Кай Хаверц. Германецът излезе от пеналта, изви се леко и би извън дъгата сравнително слабо с левачката, но много прецизно в долния десен ъгъл.

Темпото леко поспадна, но в добавеното време на първата част Челси можеше да си върне аванс след светкавична контраатака. Педро Нето финтира и стреля по земя, но топката се отби в левия страничен стълб.

Само пет минути след рестарта на играта Арсенал сътвори пълен обрат. И този път Хаверц имаше голяма заслуга, защото атаката беше разпределена от него към левия фланг, а после германецът много интелигентно дръпна крака си, за да позволи на Мартин Йодегор да остане сам срещу Емелиано Мартинес и да го матира отблизо, съобщи Gol.bg.

В средата на второто полувреме много хубав изстрел на Сака беше спасен от Мартинес, който остави своите в мача.

Челси беше много близо до точката в 89-ата минута, когато вълшебният снаряд на Естевао летеше точно под напречната греда, но Давид Рая направи феноменално спасяване с една ръка!

В добавеното време на мача Челси опита нещо като хаотичен натиск, който обаче нямаше в ядрото си нито ясна идея, нито острота и Арсенал (16:13 удара, от които 9:5 точни) се поздрави със заслужена победа.