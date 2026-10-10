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Силна експлозия разтърси летището в Рияд: Евакуират пътници, авиокомпании отменят полети

Всички полети до Рияд са били пренасочени

10.10.2026 | 18:37 ч. Обновена: 10.10.2026 | 18:37 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Силна експлозия е избухнала в непосредствена близост до международното летище "Крал Халид“ в столицата на Саудитска Арабия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци. Инцидентът в събота се случва на фона на ескалация на ракетните удари срещу кралството от страна на йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран. Летището вече беше атакувано два пъти тази седмица, като при нападенията загинаха четирима души, други бяха ранени, а един самолет понесе сериозни щети. Пресслужбата на саудитското правителство и органът за гражданска авиация на Саудитска Арабия не отговориха незабавно на запитванията за коментар относно инцидента.

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Полетите са отменени или пренасочени

Сайтът за проследяване на полети flightradar24 показа, че всички полети до Рияд са били пренасочени или отменени, като в един момент над летището е кръжал единствено хеликоптер. Летището призова пътниците да се свържат директно със своите авиокомпании и да проверят статуса на полетите си, преди да се отправят натам. Etihad Airways и Qatar Airways отмениха множество полети между своите основни бази и Рияд, като някои от отмените засягат и полети в понеделник. Атаките на хутите в четвъртък и по-рано през седмицата вече бяха накарали редица авиокомпании да преустановят или отменят полетите си до саудитската столица – и то малко преди Рияд да бъде домакин на важни конференции в сферата на енергетиката и инвестициите. Организаторите на тези конференции заявиха в събота, че събитията ще се проведат по план, и се опитаха да уверят участниците, че сигурността им е гарантирана. Хутите заявиха, че пътническите самолети трябва да избягват въздушното пространство на Саудитска Арабия, обявявайки го за зона на военни действия, след като подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство започна офанзива срещу групировката по-рано този месец.

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Тагове:

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