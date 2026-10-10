Силна експлозия разтърси летището в Рияд: Евакуират пътници, авиокомпании отменят полети

Силна експлозия е избухнала в непосредствена близост до международното летище "Крал Халид“ в столицата на Саудитска Арабия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци. Инцидентът в събота се случва на фона на ескалация на ракетните удари срещу кралството от страна на йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран. Летището вече беше атакувано два пъти тази седмица, като при нападенията загинаха четирима души, други бяха ранени, а един самолет понесе сериозни щети. Пресслужбата на саудитското правителство и органът за гражданска авиация на Саудитска Арабия не отговориха незабавно на запитванията за коментар относно инцидента.
#BREAKING | 🇸🇦 🇾🇪 — Loud blast reported at Riyadh’s King Khalid International Airport; partial evacuations and flight disruptions underway. Reuters reports that more than a dozen ambulances rushed to the airport and travellers were evacuated from parts of the facility after a loud blast on Saturday. Flight-tracking data showed diversions and cancellations, with only a helicopter visible over the site at one point. The airport advised passengers to check with airlines before travelling. Saudi authorities have not yet commented officially. This follows repeated Houthi (Ansarullah) claims of ballistic and cruise missile strikes on the same airport earlier in the week. Saudi officials confirmed those attacks killed three nationals (including a Saudia pilot), injured others, damaged a parked aircraft, and caused major disruptions. The Saudi-led coalition has previously reported intercepting missiles aimed at Riyadh. Unconfirmed social media reports circulating today allege a possible impact near or at Terminal 3, with claims of smoke, blood, and additional casualties. These have not been verified by major outlets or official sources. Details remain fluid.— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) October 10, 2026
Полетите са отменени или пренасочени
Сайтът за проследяване на полети flightradar24 показа, че всички полети до Рияд са били пренасочени или отменени, като в един момент над летището е кръжал единствено хеликоптер. Летището призова пътниците да се свържат директно със своите авиокомпании и да проверят статуса на полетите си, преди да се отправят натам. Etihad Airways и Qatar Airways отмениха множество полети между своите основни бази и Рияд, като някои от отмените засягат и полети в понеделник. Атаките на хутите в четвъртък и по-рано през седмицата вече бяха накарали редица авиокомпании да преустановят или отменят полетите си до саудитската столица – и то малко преди Рияд да бъде домакин на важни конференции в сферата на енергетиката и инвестициите. Организаторите на тези конференции заявиха в събота, че събитията ще се проведат по план, и се опитаха да уверят участниците, че сигурността им е гарантирана. Хутите заявиха, че пътническите самолети трябва да избягват въздушното пространство на Саудитска Арабия, обявявайки го за зона на военни действия, след като подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство започна офанзива срещу групировката по-рано този месец.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.