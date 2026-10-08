В кадър: ЦИК с демонстрация как се гласува с машина преди вота на 25 октомври

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 12 / 12

Централната избирателна комисия организира информационна кампания с демонстрационни машини за гласуване в метростанциите, университетите и училищата преди изборите на 25 октомври.

Целта е гражданите да могат на място да се запознаят с начина на гласуване с машина преди президентския вот.

ЦИК е предвидила 200 машини за обучения и информационни срещи в населените места в страната.

Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.