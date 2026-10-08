BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 93

В кадър: ЦИК с демонстрация как се гласува с машина преди вота на 25 октомври

Информационната кампания се провежда в метрото, университети и училища

08.10.2026 | 16:33 ч. 3

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 12

Централната избирателна комисия организира информационна кампания с демонстрационни машини за гласуване в метростанциите, университетите и училищата преди изборите на 25 октомври.

Целта е гражданите да могат на място да се запознаят с начина на гласуване с машина преди президентския вот. 

Свързани статии

ЦИК е предвидила 200 машини за обучения и информационни срещи в населените места в страната.

Снимките са на фоторепортерът на Dnes.bg Димитър Кьосемарлиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ЦИК машини гласуване демонстрация вот президентски избори 25 октомври
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem