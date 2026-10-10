Байерн загуби точки срещу Аугсбург след най-бързия гол в историята на Бундеслигата

Байерн Мюнхен допусна грешна стъпка след паузата за националните отбори. Германският шампион завърши 2:2 при гостуването си на Аугсбург в мач от петия кръг на Бундеслигата. Възпитаниците на Венсан Компани на два пъти успяваха да изравнят резултата, но така и не стигнаха до победата. Четири гола на баварците бяха отменени, а два пъти и гредите спаси домакините, пише gol.bg.

Голямата звезда на Байерн Хари Кейн се отличи с две асистенции, а попаденията за мюнхенския гранд реализираха Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун. Аугсбург поведе с най-бързия гол в историята на Бундеслигата. Робин Фелхауер се разписа само 8,4 секунди след първия съдийски сигнал, възползвайки се от груба грешка на вратаря Мануел Нойер. Точен за домакините беше още Рубен. След равенството Байерн Мюнхен събра 11 точки и изостава с две от лидера в класирането Борусия Дортмунд. Аугсбург е на 5-та позиция с 8 т.