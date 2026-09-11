Байерн Мюнхен постигна изразителна победа в първия кръг на ШЛ

Норвежкият футболен клуб Будьо/Глимт издържа едно полувреме, но германският Байерн Мюнхен вкара пет гола след почивката и записа победа с 5:0 на собствен терен в мач от първия кръг на Шампионската лига по футбол.

В същото време италианският Комо записа първия си успех в турнира срещу германския РБ Лайпциг, а Манчестър Юнайтед очаквано разгроми като домакин Сабах от Азербайджан.

Будьо/Глимт игра почти изцяло в защита и отправи един неточен удар през първото полувреме, а Байерн доминираше, но така и не успя да стигне до попадение. Това се промени още в началото на втората част. Джамал Мусиала се възползва от отразен удар още във втората минута и се разписа с удар извън наказателното поле, а скоро след това Хари Кейн бе точен за 2:0 след центриране на Майкъл Олисе.

Байерн продължи да доминира и Алфонсо Дейвис увеличи преднината на баварците в 77-та минута, а шест по-късно Олисе вкара четвъртия гол в мача. Той се разписа отново в добавеното време за крайното 5:0.

Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4:1 над РБ Лайпциг като домакин. Мартин Батурина и Анастасиос Дувикас бяха точни за италианците през първото полувреме, а Асан Диало се разписа веднага след почивката с третия гол. За гостите Андрия Максимович вкара в 58-та минута, но Максимо Пароне оформи крайния резултат в самия край на срещата.

Манчестър Юнайтед не срещна съпротива срещу още един дебютант - Сабах. Англичаните поведоха с три гола още през първото полувреме след попадения на Матеус Куня, Бруно Фернандеш и Бенямин Шешко, а Лисандро Мартинес бе точен в 68-та минута. Чешкият Славия Прага игра цяло полувреме с човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до победа, но вместо това допусна късни голове и загуби. Домакините поведоха с 2:1 с втори гол на Даниел Щурм в 88-ата минута, но попадения на Флориан Товен и Рубен Агилар донесоха пълен обрат на Ланс и гостите си тръгнаха с трите точки.

(БТА)