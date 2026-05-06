Байерн Мюнхен си хареса брата на Кварацхелия - Торнике

16-годишният талант е вече при мъжете на Динамо Тбилиси

06.05.2026 | 11:54 ч.
Снимка "Льо Париезиен"

Германският шампион Байерн Мюнхен следи под лупа развитието на малкия брат на Хвича Кварацхелия - Торнике, пише вестник "Льо Париезиен". 16-годишният талант попадна за първи път в групата на Динамо Тбилиси за официален мач през последния уикенд.

Торнике Кварацхелия играе като ляво крило и в трансферния списък на Венсан Компани. Според грузинския вестник "Ла Газета" той вече е бил в Мюнхен на среща с ръководството на баварците, предава БТА.

Медията твърди, че срещата е била опознавателно, но германците са искали да покажат на грузинския талант базата си, както и да му предложат перспективи за личното му развитие. Не е изключено Байерн да купи Торнике Кварацхелия, но да го остави в следващите сезон или два в Динамо Тбилиси, за да натрупа опит и да има нужното игрово време за развитието му. 

