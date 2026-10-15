Бактерии, свързани с холерата, са открити във води в Гърция

Бактерии от рода Vibrio са открити във водни проби от гръцката река Асопос, което поражда опасения относно качеството на водата и потенциалните рискове за общественото здраве, според проучване на Панелинския център за екологични изследвания (PAKOE), цитирано от гръцкото издание To Vima. Организацията съобщи за положителни резултати в пет от 12-те проверени места, включително в Ойнофита, Сикамино и в близост до устието на реката. Родът Vibrio включва Vibrio cholerae – бактерията, отговорна за холерата, както и други видове, свързани с стомашно-чревни заболявания и сериозни инфекции. Въпреки това резултатите не доказват, че в пробите е присъствал видът, причиняващ холера. PAKOE съобщи, че е идентифицирала бактерии от рода Vibrio въз основа на характеристиките на растежа и колониите им при лабораторни тестове. Организацията призова жителите и общинските власти да предприемат предпазни мерки, да почистят засегнатите райони и да проверят изтичанията на отпадъчни води, особено изходите, по които се отвеждат септични отпадъци.

"Общинските власти трябва също така незабавно да почистят местата и да проверят изтичанията от тръбопроводите за септични отпадъци. Това е изключително опасен проблем", заяви PAKOE в своето съобщение.

Какво установиха лабораторните тестове

PAKOE посочи, че проучването ѝ е изследвало проби вода, събрани от избрани места по протежението на река Асопос. Пробите бяха поставени в стерилни бутилки с обем 250 милилитра, съхранявани в хладилник по време на транспортирането и доставени в микробиологичната лаборатория на организацията в рамките на шест часа след събирането. Изследователите използваха селективна лабораторна среда за идентифициране на бактериални колонии, свързани с рода Vibrio. Средата може да образува жълти колонии, когато бактериите ферментират захароза, и зелени колонии, когато не го правят.

Според резултатите пет от 12-те места за вземане на проби показаха растеж, съответстващ на бактериите от рода Vibrio.

Местата с положителни резултати бяха:

Две места в Ойнофита: и на двете бяха открити жълти и зелени колонии.

Трето място в Ойнофита: бяха открити зелени колонии.

Сикамино: бяха открити зелени колонии в близост до моста.

Оропос: бяха открити зелени колонии на място по протежението на реката и в устието ѝ в Скала Оропос.

Останалите седем места за вземане на проби дадоха отрицателни резултати за растеж върху селективната среда, включително места в Оропос и на близкия плаж Халкуци.

PAKOE посочи, че жълтите и зелените колонии сочат наличието на бактерии с различни лабораторни характеристики. Сред възможните видове, свързани с жълтите колонии, бяха посочени Vibrio cholerae и Vibrio alginolyticus, а сред тези, свързани със зелените колонии – Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Тези резултати са предварителни заключения за идентификация, основани на характеристиките на колониите; докладът не установява точните видове, присъстващи във всяка от местата с положителни резултати.

Загриженост относно промишленото замърсяване

PAKOE посочи, че река Асопос е засегната от промишлено замърсяване, включително шествалентен хром и други тежки метали, както и от селскостопански оттоци и зауствания на отпадъчни води. Организацията предупреди, че по-високите температури, свързани с климатичните промени, могат да насърчат размножаването на бактериите Vibrio, особено през лятото. Тя също така посочи, че промишленото замърсяване, прекомерното извличане на подпочвени води и проникването на солена вода в близост до устието на реката могат да създадат условия, благоприятстващи тяхното присъствие. Някои бактерии от рода Vibrio могат да причинят сериозни заболявания. Vibrio cholerae причинява холера и се разпространява чрез замърсена храна или вода, докато Vibrio vulnificus може да предизвика тежки инфекции на рани и кръвоносното русло. Vibrio parahaemolyticus се свързва със стомашно-чревни заболявания, особено при консумация на сурови или недостатъчно сготвени морски дарове. PAKOE също така предупреди, че замърсяването с тежки метали може да допринесе за антибиотична резистентност, въпреки че проучването ѝ не включваше конкретни резултати от тестове, потвърждаващи резистентност в пробите.

Предпазни мерки и призиви за действие

PAKOE призова местните власти да инспектират изходите на отпадъчните води и да подобрят санитарните условия около река Асопос. Организацията препоръчва да се избягват сурови или недостатъчно сготвени миди и ракообразни, раните да не влизат в контакт с морска и соленоводна вода, а всяка открита рана да се измива незабавно с чиста вода и сапун. Хората с чернодробни заболявания, диабет, бъбречни заболявания или отслабена имунна система могат да бъдат изложени на по-висок риск от тежка инфекция. PAKOE подчерта, че чистата вода, правилното управление на отпадъчните води и добрата лична хигиена са от съществено значение за намаляване на риска от инфекция.