IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Епидемия от холера и в Чад, жертвите са най-малко 70

Регистрираните случаи са над хиляда

27.08.2025 | 09:24 ч. Обновена: 27.08.2025 | 09:47 ч. 3
Reuters

Reuters

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната. От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. Шестдесет и осем от тях са с фатален изход.

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад.

Свързани статии

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), отбелязва АФП.

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави, сред които Демократична република Конго и Нигерия. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

холера Чад Африка бежански лагер
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem