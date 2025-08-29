IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Случаи на холера нарастват, расте и смъртността

Има огнища на заболяването в 31 държави

29.08.2025 | 23:00 ч. Обновена: 29.08.2025 | 23:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Световната здравна организация предупреди за влошаване на ситуацията с холерата. Има огнища в 31 държави, както и растяща смъртност.

„Поради мащаба, тежестта и взаимната свързаност на тези огнища, рискът от по-нататъшно разпространение вътре в страните и между тях е изключително висок“, заявиха от организацията.

Според ООН, влошаването на ситуацията се дължи на конфликти и бедност, като най-уязвими са селските райони и райони, засегнати от наводнения. Холерата е остра чревна инфекция, разпространявана чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от изпражнения.

От 1 януари до 17 август Световната здравна организация е регистрирала 409 222 случая и 4 738 смъртни случая по света. Въпреки че случаите са с 20% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, смъртността е нараснала с 46%.

Холерата набира скорост в няколко държави, които години наред не са регистрирали значителен брой случаи, като Република Конго и Чад, където в момента се отчитат най-високи смъртни проценти — съответно 7,7% и 6,8%.

Без адекватно лечение холерата може да убие за часове, но обикновената орална рехидратация и антибиотиците при по-тежки случаи са ефективни.

холера оон
