ЦСКА показа характер, но Монако си тръгна с победата

ЦСКА се хвърли смело, но загуби с 1:2 от Монако в мач от основната фаза на Лигата на конференциите, игран на Националния стадион „Васил Левски“. Момчетата на Маркус Гиздол бяха охладени рано-рано, защото в третата минута Парис Брунер откри резултата. „Червените“ все пак показаха характер и се втурнаха напред, изигравайки прилично първо полувреме. Двайсетина минути преди края на редовното време гредата спаси ЦСКА и малко след това съдбата целуна българския отбор, защото влезлият като резерва Жоел Цварц вкара с глава и върна надеждите за обрат, пише gol.bg.

Носителят на купата и суперкупата на България започна с висока преса и стоеше много добре на терена в самото начало. Гостите изглеждаха респектирани, но пък още в третата минута откриха резултата при първата си контраатака, която изглеждаше малко нескопосана заради блокирания слаб удар на Идумбо, но Парис Брунер му показа как се завършва и опъна мрежата.

ЦСКА не само, че играеше като равен с равен, но в един момент дори натика монегаските в наказателното им поле, стигайки до поредица от корнери. Стефано Сенси заложи на страхотен изстрел десетина минути след началото на мача, но кълбото профуча над целта.

В 43-ата минута Монако удвои преднината си. От ЦСКА имаха претенции за нарушение срещу Сенси в центъра на терена, но реферът не видя такова в действията на Камара. Брунер напредна и пусна вляво за Ансу Фати, който вкара с плътен удар с левия крак в долния десен ъгъл.

Десетина минути след рестарта на играта ЦСКА все пак отправи първия си точен удар.

Питас не изстреля кълбото с нужните сила и точност, но Лукаш Храдецки не реагира добре и за малко да създаде главоболия на своите. Малко след това Питас засече точно, но много слабо с глава, като по-скоро попречи на Годой да създаде по-голяма опасност за гостите. ЦСКА отново имаше претенции за дузпа, но и този път съдийската бригада не видя нарушение срещу Сенси в наказателното поле на французите. В средата на второто полувреме Факундо Родригес засече с глава при изпълнение на поредния корнер за българския отбор, но Храдецки не беше затруднен и улови. Двайсетина минути преди края на редовното време влезлият като резерва капитан на Монако Денис Закария разтресе десния страничен стълб след бърза комбинация от пасове.

В 76-ата минута ЦСКА напълно заслужено стигна до попадение с оглед добрата си игра днес. Резервата Жоел Цварц засече с гбава центрирането на Сенси от корнер и вкара само три минути след влизането си на терена! В оставащото време до края ЦСКА не успяваше да създаде голова ситуация и в добавеното време Факундо Родригес дори предотврати почти сигурно попадение при бърза контраатака на гостите. В 93-ата минута ЦСКА изпълни корнер и при изпълнението му за секунди се създаде лек смут в пеналта на Монако, но домакините не сътвориха нищо съществено. Малко след това Анжело Мартино имаше неоснователни претенции за дузпа.