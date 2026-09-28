Търсенето приключи: Германец поема ЦСКА

ЦСКА се е спрял на германец за треньор на първия отбор. Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, съобщава „Тема Спорт“. Специалистът, който за последно води турския Кайзериспор, е в София от уикенда и се очаква днес или утре да подпише договор с "червените".

Гиздол вече се е запознал и с клубната база в Панчарево. Ако преговорите приключат успешно, ЦСКА ще сложи край на продължилото около три седмици търсене на нов старши треньор.

Футболната му кариера преминава основно в по-ниските дивизии и приключва през 1996 г., когато е на 27 години.

Като треньор германецът натрупва сериозен опит, включително в Бундеслигата. Той е водил Кьолн от ноември 2019 до април 2021 г., Хамбургер от октомври 2016 до януари 2018 г. и Хофенхайм от април 2013 до октомври 2015 г. Общо има близо 200 мача в германския елит.

Голяма част от работата му като старши треньор е свързана с отбори, борещи се да запазят мястото си в съответното първенство.

През лятото на 2025 г. Гиздол поема Кайзериспор, но отборът не успява да постигне победа в първите си осем мача и се стига до раздяла.

Преди това Гиздол има кратък престой в Локомотив Москва. Той води руския клуб от октомври до декември 2021 г., като записва 3 победи, 3 равенства и 6 загуби в 12 срещи.

Кой е Маркус Гиздол - вижте тук