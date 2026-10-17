Черно море не остави шанс на Марек и продължава напред за Купата на България

Черно море преодоля без особени затруднения Марек и намери място сред 16-те най-добри отбора в турнира за Купата на България. Възпитаниците на варненския клуб се наложиха с категоричното 3:0 при гостуването си на стадион "Бончук" в Дупница. Двубоят започна предпазливо, като през първите 15 минути двата състава не успяха да създадат нищо съществено в нападение. Ситуацията се промени в 18-ата минута, когато гостите откриха резултата, пише gol.bg.

Селсо Сидни демонстрира отлична техника по левия фланг, преодоля съперник с прокарване на топката между краката му и подаде към малкото наказателно поле. Идрис Бунаас се оказа най-съобразителен и с левия крак изпрати топката зад гърба на Константин Костадинов. В 26-ата минута Георги Лазаров отправи опасен удар, но стражът на домакините реагира навреме и запази минималната разлика. В 35-ата минута Лазаров отново се озова на стрелкова позиция. Младежкият национал получи великолепен пас от Селсо Сидни и остана очи в очи с Костадинов, но не успя да реализира.

Най-добрата възможност за Марек преди почивката дойде в 43-ата минута.

Димитър Горанов напредна отляво, разигра със Симеон Мечев и получи топката обратно в наказателното поле. Изстрелът му обаче разтресе напречната греда и резултатът остана непроменен. В 53-ата минута Черно море отговори с индивидуална акция на Селсо Сидни. Той навлезе отляво, освободи си пространство за удар с десния крак, но топката премина встрани. Марек постепенно вдигна оборотите и пренесе действията пред вратата на Кристиан Томов. Дупничани изпълниха няколко последователни ъглови удара, а Александър Дюлгеров опита атрактивно изпълнение със странична ножица, което не доведе до попадение. Тъкмо когато домакините изглеждаха по-активният отбор, Черно море нанесе решителен втори удар.

В 67-ата минута Давид Телеш подаде към Георги Лазаров в наказателното поле. Нападателят овладя, подготви си топката за стрелба с десния крак и с мощен шут покачи на 2:0. В 81-ата минута варненци окончателно сложиха край на интригата. Асен Дончев изпълни корнер отдясно, а Георги Венциславов надскочи защитниците на Марек и с прецизен удар с глава направи резултата класически. В заключителните минути двата тима намалиха интензитета на играта. Въпреки това гостите имаха шанс да увеличат преднината си още повече чрез Иван Тасев. Вратарят Константин Костадинов обаче се намеси решително и не позволи четвърто попадение.

Последният съдийски сигнал узакони убедителния успех на Черно море с 3:0. Така варненският тим продължава участието си в турнира за Купата на България и очаква следващия си съперник на осминафиналите.