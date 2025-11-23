Етър срещу Марек: Как може да гледате мача от MrBit Втора лига на живо

Докато Дунав върви все по-уверено към титлата в MrBit Втора лига и промоция към елита, в дъното на класирането се заформя ожесточена битка за оцеляване. В 17-ия кръг от шампионата един срещу друг излизат два от съставите в най-добра форма сред борещите се за оцеляване. Мачът Етър - Марек е част от пряката програма на MrBit Втора лига, а тук ще обясним как може да го гледате на живо.

Кога е мачът Етър - Марек от MrBit Втора лига?

Етър - Марек започва от 17:30 ч. в неделя, 23 ноември.

Къде ще се предава Етър - Марек?

Етър и Марек ще може да гледате в стрийм на платформата на MrBit. Прякото предаване е достъпно за регистрираните потребители на сайта.

Анализ и статистика преди Етър - Марек

Марек спечели повече точки в последните си четири мача, отколкото бе събрал в първите си 11 срещи от MrBit Втора лига. Дупничани записаха три успеха в четири кръга, като две от победите им дойдоха срещу опоненти от горната половина на таблицата.

Това включва респектираща победа с 2:0 срещу намиращия се също в добра форма и доскорошен участник в Първа лига отбор на Хебър. Добрата поредица изкачи Марек чак до 11-о място, след като в продължение на три месеца отборът бе неизменно в или около зоната на изпадащите.

Етър цял сезон е отбор, който не умее да печели, но и трудно допуска да бъде победен. Половината от 14-те им мача са завършили при равенство, включително два от последните им три мача. Най-скорошният им резултат обаче е загуба от същия Хебър, победен от Марек преди седмица.

Тези резултати не са гаранция за нищо, освен за непредвидимата природа на MrBit Втора лига. Дали ще станем свидетели на пореден обрат в надпреварата за оцеляване ще може да гледате на живо тази неделя от 17:30 ч.