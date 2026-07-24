Фратрия срещу Марек на живо: Къде може да гледате мача от MrBit Втора лига

Световното първенство приключи и отново е време за клубен футбол и по-конкретно за истинския български футбол. MrBit Втора лига се завръща този уикенд, а българските фенове отново ще могат да се насладят на широко покритие на мачовете през целия сезон. Откриваме 2026/27 със сблъсък между два отбора с различна история - ето как може да гледате на живо мача Фратрия - Марек.

Кога е мачът Фратрия - Марек?

Фратрия срещу Марек ще се изиграе от 20:00 ч. на 25 юли 2026 г. Това е един от четири мача в програмата за съботния ден. Първенството започва в петък вечер с мача Берое - Хебър.

Къде да гледаме Фратрия - Марек на живо?

Мачът Фратрия - Марек ще се излъчва пряко в стрийм на платформата на MrBit. Прякото предаване на срещата ще бъде достъпно за всички регистрирани потребители на сайта. Излъчването започва точно в началния час на мача - 20:00 ч. на 25 юли. Не се изискват допълнителни действия или такси за достъп до стрийма.

Фратрия срещу Марек: Информация преди мача

Фратрия и Марек са два тима, които имат противоположни история и настояще. Фратрия бе основан преди пет години и през миналия сезон се бори до последно за участие в плейофа за влизане в Първа лига. Марек навършва 80 години догодина и има няколко европейски участия зад гърба си, но трудно успя да запази мястото си в MrBit Втора лига и прекара по-голямата част от годината застрашен от изпадане.

Въпреки добрия сезон, Фратрия бе сред най-активните отбори на трансферния пазар - над 10 играчи напуснаха състава и над 10 се присъединиха в двата месеца след края на миналата кампания. Марек има друга стратегия за намиране на успех и тя идва от скамейката. Дупничани подобриха значително формата си след назначаването на Анжело Кючуков за старши-треньор през март 2026 г. и ще се надяват магията да продължи и през новата кампания.

Първият мач от сезона винаги е по-интересен, тъй като всеки отбор започва на чисто и може да потегли във всяка възможна посока. Дали активната селекция на Фратрия или треньорската рокада на Марек ще донесе ранен успех през новия сезон ще можете да разберете от 20:00 ч. на 25 юли пряко в платформата на MrBit.